Miguel y Pipe Bueno le dijeron “adiós” a Colombia para trabajar en un importante país de Europa

Los hermanos Bueno han acaparado la atención en las redes sociales debido a la reciente participación de Miguel Bueno en el popular reality show ‘La Casa de los Famosos’. Este programa, que constantemente generó revuelo al añadir nuevos participantes y Miguel, quien es cantante urbano y hermano del conocido artista Pipe Bueno, fue el segundo más votado para unirse al programa. Su participación y relación con otros participantes potenciaron su notoriedad y le ha dado el chance de seguir construyendo su cerrera musical.

Ahora Miguel aprovecha sus redes sociales para seguir promocionando su música y ahora compartió que llego a Milán, Italia junto a su familia, Luisa y Pipe, para la Milan Fashion Week, pues la relación de Pipe y la influencer siempre ha estado rodeada de la moda, por eso mismo fueron invitados a esta importante semana.

¿Qué pasó con la relación de Ornella y Miguel Bueno?

Aunque muchos agradecen el reconocimiento que ganaron gracias al reality, Ornella también contó parte de las circunstancias negativas que existen por estar expuestos a la grabación constante de un reality, Ornella comentó en sus redes sociales: “me empezaron a atacar y acosar, son temas que no tengo que darles explicaciones 24/7, los en vivos se empezaron a llenar de preguntar que no quería responder, estoy agradecido con ustedes; sin embargo, yo he intentado establecer límites que ustedes no han respetado, es emocionalmente agotador tener que estarles dando explicaciones de todo”.

Muchos de sus seguidores estuvieron de acuerdo con las afirmaciones de Ornella, y dejaron en claro que aunque siguen de cerca su relación con Miguel e interacciones, es necesario darles un espacio personal a todos los que participaron en el reality, además de entender que fuera del concurso tienen otras obligaciones que condicionan las veces que pueden conectarse a redes sociales; aun así, se siguen mostrando bastante cercanos, además de que se guardan cariño,