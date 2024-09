“Casi me vuelo la pierna”: Carmen Villalobos mostró el accidente que tuvo tras salir del baño

Carmen Villalobos es una de las actrices colombianas más queridas y reconocidas en la industria del entretenimiento. Su carrera despegó con el éxito de la telenovela ‘Sin senos no hay paraíso’, donde interpretó a Catalina Santana, un papel que le dio proyección internacional. Desde entonces, ha participado en diversas producciones como ‘El Señor de los Cielos’ y ‘Café con aroma de mujer’, donde ha demostrado su versatilidad y talento en diferentes géneros, desde el drama hasta la comedia.

A lo largo de su carrera, Villalobos ha trabajado con grandes productoras y ha sido nominada a varios premios, consolidándose como una de las figuras más influyentes de la televisión hispana. Además, su presencia en redes sociales ha sido notable, interactuando con millones de seguidores que siguen su día a día y sus proyectos profesionales.

Recientemente, la actriz compartió con sus seguidores un leve accidente doméstico que sufrió al salir del baño, lo que afectó una de sus piernas. Villalobos explicó en sus redes sociales que, aunque no fue grave, el incidente le dejó un rasguño importante que la obligó a tomar algunas precauciones en los días siguientes para que la herida sanara adecuadamente.

La actriz admitió que el accidente ocurrió por su descuido, ya que había dejado uno de los cajones del baño abierto. Al salir, no se percató de la gaveta y terminó golpeándose con la esquina, lo que provocó el doloroso rasguño en su pierna.

“Esta mañana casi me vuelo la pierna. Yo tengo el mal hábito de dejar los cajones abiertos y le doy que se cierre solo. Me metí a bañar y cuando salgo en un afán, pum, casi me vuelo la pierna. Me duele mucho”, expresó Carmen mientras mostraba la herida en su pierna.

Aunque lamentó su falta de atención, Villalobos tomó el incidente con humor y agradeció que no hubiera sido más grave.