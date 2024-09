¿Pirámides en Colombia? Esto asegura María Fernanda Yepes de ‘MasterChef’

Usar las redes sociales y cada uno de los alcances que puede lograr a través de ella es uno de los grandes propósitos de cientos de personas en el mundo que día a día envían mensajes poderosos y entre ellos destaca la bella actriz María Fernanda Yepes.

Pero esta vez la estrella de los más que inolvidables dramáticos ‘Rosario Tijeras’, ‘Sin Senos No Hay Paraíso’ y del éxito e Netflix ‘Oscuro Deseo’ ha publicado imágenes del Cerro Tusa y ha asegurado que debajo de él hay una pirámide.

“La tierra de la montaña sagrada. VENECIA-Antioquía❤️ CERRO TUSA de mi amor. Patrimonio ancestral 🌱 ¡¡¡como te amo!!! #suroesteantioqueño #cerrotusa Yo siempre que veo esta montaña pienso; debajo de esta montaña seguro, seguro hay una pirámide..👽 ¿Ustedes que dicen?”, escribió María Fernanda Yepes.

María Fernanda Yepes desde sus redes sociales Foto: captura de Instagram @mariafelina

Tal y como era de esperarse al ser una consulta la publicación de la quinta eliminada de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ en su sexta temporada, se llenó de diversas reacciones por parte de su comunidad digital.

“Y se conecta energéticamente las pirámides de Teotihuacán. 🙌❤️”, “Es una tierra bendecida, hermosa, mirar cerro de tusa , es llenarse de buena energía 😍” y “Estos lugares son tan hermosos que nos benefician con la energía y la belleza de un paisaje increíble.😍😍”, son solo algunos de los mensajes que destacan.

Sin embargo, la aprobación no fue general, pues hubo quienes no compartieron su postura al respecto y también lo dejaron saber. En uno de ellos se lee “Obvio que no hay nada, hay un montón de estudios geológicos que así lo demuestran” este comentario fue respondido por la actriz con un “buuu en mis sueños si… 😬👽”.

Es de recordar que el Cerro Tusa, también conocido como “La montaña sagrada” es una formación volcánica que hace parte del sistema andino megadiverso del suroeste antioqueño, y su forma cónica, según portales especializados, lo convierten en un ícono de gran importancia paisajística y cultural para los antioqueños y también para el departamento de Caldas, como una extensión del Paisaje Cultural Cafetero.