María Cecila Botero reveló sus experiencias con la muerte “He estado muerta dos veces”

María Cecilia Botero es una reconocida actriz, presentadora y cantante colombiana, con una extensa carrera en el mundo del entretenimiento que abarca más de cuatro décadas. Nacida en una familia artística, ha destacado por su versatilidad en teatro, cine y televisión. A lo largo de su trayectoria, ha participado en icónicas producciones colombianas como Caballo Viejo, En Cuerpo Ajeno y La Vorágine. Su más reciente aparición en la segunda temporada de ‘La Primera Vez’ Además, ha sido presentadora en programas de televisión como Día a Día y su voz es conocida internacionalmente por interpretar a la abuela Alma en la película de Disney ‘Encanto’.

María Cecilia botero y sus experiencias con la muerte

En medio de una entrevista la actriz relató lac veces que ha estado cerca de la muerte “Empecé atener hemorragias, voy a la ginecóloga pero a mí no me dolía nada (...) cuando algo toca yo sí dije ‘ay ay ay’. Al otro día estaba en cirugía para que me quitaran el quiste por laparoscopia (...) a los tres días yo despierto conectada a cuanto aparato que había con parálisis intestinal”.

Y es que la actriz jamás se imaginó que estaría al borde de la muerte a raíz de una cirugía. Este evento le causó gran conmoción a los internautas, ya que María Cecila Botero ha dejado una huella imborrable en lso colombianos, y en la industria audiovisual colombiana.

Por el momento, no se sabe si la actriz antioqueña estará presente en la tercera temporada de ‘La Primera Vez’, pero sin duda, los colombianos siempre se alegrarán de ver sus interpretaciones en las pantallas.