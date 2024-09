Le contamos cómo hacer el video de las fotos con el efecto abrazo que es viral en redes

A diario miles de historias son las que se cuentan en las redes sociales y muchas logran cautivar la atención de la comunidad digital, así como las tendencias las que muchos se suman y que se apoderan de los momentos.

Recientemente hay una que ha logrado llamar la atención de muchos y es que permite lograr de manera digital ese abrazo que nunca se pudo con un familiar fallecido o con aquella persona famosa que no se ha llegado a conocer.

Para lograr hacer el video necesitará de un teléfono celular o una computadora en la que juntará ambas fotografías para formar una sola. Luego irse a la aplicación Tikcotech, al entrar deberá presionar en “transforma tus fotos en impactantes videos con inteligencia artificial”.

Seguidamente mueve el cursor o solo se desliza hasta la parte de abajo en la que hay un rectángulo azul en el que se lee “link para vidu IA”. Presiona en la parte superior para ingresar con su cuenta de Google.

Cuando haya ingresado presione donde dice “crear video” y podrá agregar la imagen que desea para crear el clip y escribirá “person in the rigth hugs the left person and the left person the right person” para luego ordenar la creación del video que tomará solo unos segundos.

El resultado en cuanto a calidad dependerá de las imágenes que use, que como producto final puede ser con una duración de varios segundos el cual podrá descargar para publicar en sus rede sociales y unirse a la tendencia.

Otra app para el video del abrazo

Además de Vidu, también está la opción de Misaplis, en el que puede deslizar hasta el apartado de “cómo darle vida a tus fotografías” y presionar para bajar hasta llegar a “link de descarga”.

Para ello también debe iniciar sesión con su cuenta de Google, para entrar a PixVerse, escoger el idioma español. Seguidamente aparecerá una pantalla y deberá presionar el icono de fotografía, cargue la imagen y escriba “la persona de la derecha abraza a la de la izquierda y la persona de la izquierda abraza a la de la derecha”.

Presione crear, y luego de unos segundos aparecerá el ícono para poderlo descargar en su teléfono. De igual manera, si ya tiene el editor de videos CapCut en su teléfono podrá ingresar por medio de la plantilla dispuesta en TikTok.