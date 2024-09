Guajira se burló del apodo de Darlyn del ‘Desafío XX’ en redes

Durante el capítulo 104 del ‘Desafío XX’, hubo muchas sorpresas, ya que dejó ver más los intereses de los semifinalistas que siguen en pie en la Ciudad de las Cajas, ante lo que es el ciclo dorado del reality de Caracol.

Y es que las peleas siguieron estando presentes, y esta vez no se trató de una discusión habitual de Karoline y Jerry, sino que tuvo como protagonistas a Guajira de la casa Pibe y Darlyn de la casa Tino.

Ambas competidoras tuvieron su momento de salir a la pista en el que forcejearon de manera ruda al tratarse del box rojo en el que se llevan a cabo las pruebas de contacto. En uno de los puntos de la competencia llegaron a tener un cruce de palabras.

Pero luego, al llegar al pódium de banderas de la Ciudad de las Cajas ambas dejaron saber sus puntos delante de la presentadora Andrea Serna cuando esta les cuestionó sobre lo sucedido, calentando así mucho más los ánimos.

Sin embargo, al llegar a cada una de las casas las posturas sobre el encontronazo siguieron, pues cada quien explicó su postura al respecto.

Jerry indicó que Natalia empezó el ataque con Karoline, y que no la dejaba levantarse, por lo que le gritaban que jugara. En casa Tino la percepción era otra, pues reiteraban la manera en la que Karoline golpeó a Natalia. Darlyn intervino para reiterar que Guajira buscaba ahogarla, mientras que esta recordó que en cada prueba hay adrenalina y ganas de ganar.

Guajira llamó conveniente a Darlyn argumentando que porque está débil no debe pararse delante de Andrea Serna a acusar a otra participante de ruda. Indicó que solo Dios sabe la intención con la que yo fue y que esta no fue la de dañar.

“Porque si mi intención fuera dañar sabes qué hago, la cargo y la saco del juego, porque ella no tiene más fuerza que yo. Y yo no fui con fuerza, yo fui simplemente a hacer lo que nuestra estrategia nos estaba funcionado, que era inmovilizarla, pero yo jamás la cogí del cuello, yo a ella no me le tiré a fracturarle un tobillo, a doblarle un dedo, porque yo no soy malintencionada, pero no te puedes ir a parar allá solamente a quedar bien con Colombia”

— Guajira