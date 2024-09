Ella es la novia colombiana de Rels B, a quien no dudó presumir en el Festival Cordillera

Daniel Heredia Vidal más conocido como Rels B, es uno de los artistas que más se destaca en España en el género urbano, el originario de Palma de Mallorca no ha dejado de conquistar a un público masivo que por su estilo único, sus letras introspectivas y sus melodías pegadizas que durante el Festival Cordillera pusieron a cantar a más de uno a grito herido, sin importar el cansancio de una jornada bastante larga de más artistas que hacían parte del Line Up.

El cantante español volvió a Colombia por su presentación el día domingo en el Festival, que tenía hora las 11:45 pm hasta la 1:00 am del día lunes. El show inició con la canción ‘Caída del Cielo’ que hace parte de su último álbum de estudio a “New Star is Born (1993)″ para luego cantar ‘Pa Quererte’ y terminar con ‘A New Star is Born (2024)’. La energía y el agradecimiento de Rels B fueron uno de los aspectos que más destacaron de la noche, pues los asistentes cantaron todas las canciones interpretadas por el artista español.

Pero no solo la música une al cantante con Colombia, sino su actual pareja también, se trata de Nicole Betancur más conocida en el mundo digital como @nicolebta, una creadora de contenido paisa con la que llevan ya varios meses. La joven influencer destaca por su belleza y también suele ser recordada por ser exnovia de Feid e incluso aparecer en el video ‘Tengo Fe junto a él’. Actualmente, Rels B y Nicole viven junto en España y ahora se muestran públicamente el uno al otro, de hecho en la canción ‘Pretty Girl’ del artista aparece la paisa como protagonista y el Festival Cordillera no fue la excepción para mostrar su amor.

Al final de show, Rels B cantó ‘A New Star is Born (2024)’ y desapareció del escenario, pero en la pantalla se proyectó el video musical de ‘Belarico’, el último sencillo lanzado por el español y donde también Nicole es protagonista del video, fue inevitable que muchos de los asistentes aplaudieran el romántico gesto.