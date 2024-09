Ana Karina Soto habló de la odisea que sufrió para llegar a Colombia, “lo que yo recé”

Una de las figuras más importantes del entretenimiento en Colombia Ana Karina Soto, una presentadora y productora de cine, quien cuenta con una trayectoria de más de 20 años siendo parte de diferentes formatos. Los inicios de la ocañera se dieron siendo parte de ‘Protagonistas de nuestra tele’ del Canal RCN, donde mostró su talento ante las cámaras especialmente como conductora y por supuesto, el canal no desaprovechó tal oportunidad y luego de esta aparición llegó a ser parte de Noticias RCN, para posteriormente formar parte de los programas ‘Buen día Colombia’ y ‘Mañana Express’. Sin dejar de lado, el amor, pues lleva más de 10 años con Alejandro Aguilar, actor, director de cine y padre de su hijo Dante. Pero, ahora en medio de unos días de vacaciones, Ana Karina confesó la odisea que sufrió para llegar a Colombia.

PUBLICIDAD

En pasadas ocasiones la ocañera aseguró que ha tomado algunas semanas de vacaciones durante los últimos meses, ya que las tenía acumuladas y si se cumple el tiempo establecido las perdería, motivo por el cual ha tomado la decisión de dividirlas para poder aprovecharlas de principio a fin. Soto ha estado ausente de los dos respectivos programas del Canal RCN, pues en un primer momento estuvo apoyando a la Selección en Colombia en medio de la celebración de cumpleaños de su hijo, Dante, para posteriormente viajar a Los Ángeles junto a sus dos amigas para así cumplir su sueño de ver a Chayanne en concierto.

Luego de cantar las mejores canciones de este artista y de dedicarle los respectivos temas a su pareja, Alejandro Aguilar y su hijo, Dante. Sin embargo, al otro día visitó uno de los restaurantes donde Marc Anthony es socio, tomándose una foto con el famoso cantante, pero decidió irse al apartamento donde se estaba quedando pues su viene era a la primeras hora del día. Aunque en principio se fue sola sus dos amigas terminaron llegando allí para pasar más tiempo juntos y la terminaron convenciendo de que llegara un poco más tarde al aeropuerto.

“Salí como a las 6 am y casi me deja el avión. Ustedes no se imaginan lo que yo corrí, lo que yo recé, lo que yo pedí, rogué y supliqué. Afortunadamente lo que son las cosas de Dios y por eso yo siempre me encomiendo a mi Virgencita de Torcoroma, Dios primero que todo, a todos mis santos llegó al aeropuerto y el man no señorita que pena, pero su vuelo está a dos minutos de cerrar no le puedo recibir la maleta. Si vuelo es internacional y yo ahí caigo (...) La maleta va directo a Bogotá, me van dando 3 infartos, unas ganas de llorar. Yo le dije no por favor, tengo que llegar a Colombia (...) Me he ido como una loca a buscar un supervisor (...) La señora me ha ayudado, pero faltaba pasar por seguridad, buscar la sala y ya habían empezado a abordar y corra mi amor, corra y corra. Cuando llego yo era la última, la última de la fila que se subió al avión fui yo, pero gracias a Dios”, fueron las declaraciones expuestas por Ana Karina Soto en medio de su llegada a Colombia.