Juliana García, expareja de Fernando Arango, mostró en cámara morados y hematomas tras reprochable agresión

Juliana García, expareja del actor Fernando Arango, rompió el silencio y dio su versión de los hechos sucedidos el pasado jueves 5 de septiembre, en el barrio Campo Hermoso de Manizales, fecha y lugar en la que señaló habría sido víctima de una reprochable agresión física por parte de su cónyuge.

Notablemente afectada y con un hematoma en uno de sus ojos, García decidió aprovechar las cámaras del programa La Red Caracol, para poner en conocimiento las medidas legales que tomó contra Arango, a quien le impuso una denuncia en Fiscalía, ente investigador que

“Un desconocido, un maltratador, otra persona que no llegué a conocer, ni quiero ya saber quién es; y después de un año de convivir con él no sé quién es. (...) Legamos a mi casa tipo once de la noche, veníamos de estar en una reunión con unos amigos, si veníamos ‘prendiditos’ y estuvimos un rato en la casa. Llegó mi hijo y me dijo que me acostara. (...) Me dormí tranquila y me desperté con eso, que él (Fernando) estaba orinándose en el closet, entonces le grité. (...) Se volteó con esa brutalidad a golpearme, yo no creía que él estaba haciendo eso, yo no podía asimilar que él estuviera haciendo eso, no tenía como defenderme, mis manos no alcanzaban ni siquiera la cara de él para aruñarlo. Salí corriendo.”, expresó Juliana al formato de variedades de Caracol.

La mujer también aseguró que previo a que se presentaran estos hechos se encontraba junto a su hijo, quien se fue a dormir con su novia horas antes de la agresión, y fueron sus tías las que le ayudaron a contactar a la policía, ya que, según sus palabras, Arango gritaba: “La voy a matar, la voy a matar”; y a pesar de la llegada de las autoridades, ella asegura que el artista se negaba a abrir la puerta y tomaron acciones para capturarlo.