Yeison Jiménez reveló cuál es la canción de su repertorio que más le llega al corazón

El municipio de Manzanares, en el Caldas, vio nacer hace 33 años a una de las estrellas más grandes del género popular en Colombia , Yeison Jiménez, hombre que hoy por hoy puede darse el lujo de decir que llenó tres veces el Movistar Arena de Bogotá, uno de los escenarios más importantes del país. Pero su talento frente a los micrófonos no es lo único por lo que sus fans lo quieren, también por la cercanía que les demuestra en las redes sociales, plataforma en la que recientemente dejó atónitos a muchos al revelar cuál es el tema de su repertorio que más le llega al corazón.

El éxito de Jiménez no llegó de la noche a la mañana, es más su historia para llegar al lugar en donde está ha sido fuente de inspiración para miles de personas; ya que, aunque el talento nunca le faltó, los vaivenes de la vida lo llevaron a estar mayor parte de su infancia y adolescencia, trabajando, en lo que fuera, en la plaza de mercado de Corabastos, ‘camello’ que le enseñó varias cosas, dentro de ellas la constancia para lograr los objetivos.

A pesar de la fama y el dinero que tiene, Yeison no olvida de donde viene y de los pasos que ha tenido que dar en su larga trayectoria, es por eso que para él la canción que más lo representa de su extenso repertorio es ‘Ni tengo ni necesito’, tema que fue lanzado en 2021 y cuyo video musical ya superó las 122 millones de reproducciones en YouTube.

Yeison Jiménez Instagram: @yeison_jimenez

“A mí no me hable de dinero. Pues como pobre, ni tengo ni necesito. Acostumbrado estoy a hacer lo que yo quiero. Vivo muy bueno, sin picármelas de rico. Y me conocen por loco y aventurero. No necesito demostrar cómo es que vivo”, es parte de la letra que reza en este ‘palo’.