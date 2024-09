Con canción y homenaje recordaron a Omar Geles en la boda del año del vallenato.

El cantante Rafa Pérez, reconocido por su participación en la agrupación Kvrass, donde compartió escenario con Yader Romero, Nene Carrascal, Kenel Swing y Luis Campillo, se lanzó como solista en 2016. Desde entonces, ha consolidado su carrera y se ha posicionado como uno de los referentes del género vallenato. Su más reciente éxito, “Dele que Dele”, de la autoría de Omar Geles, resonó con fuerza en la región Caribe por su alegre ritmo.

Esta vez, Rafa Pérez acaparó la atención de la farándula debido a su segundo matrimonio con Milagros Villamil. La pareja, que ya había contraído matrimonio civil en Barranquilla hace siete años, decidió renovar sus votos con una ceremonia religiosa el 12 de septiembre en la catedral de Santa Catalina de Alejandría en Cartagena, con la presencia de su hijo Salomón.

Durante la recepción, el cantante dedicó la canción “Si no me falla el corazón”, también de Omar Geles, a su esposa, emocionando a todos los presentes que aplaudieron su homenaje. “Esta es una canción no puedo dejársela de dedicar a mi amada y a todos los enamorados”, expresó Rafa Pérez en la recepción de la boda mientras cantaba ‘Si no me falla el corazón’ de la autoría de Omar Geles, emocionando hasta las lágrimas a Milagros Villamil.

Milagros Villamil lució un elegante vestido de encajes con velo diseñado por Naiduth Geles, quien también vistió a la familia para la ocasión, catalogada como “la boda del año” en la farándula vallenata.

Entre los invitados destacados estuvieron artistas como Iván Villazón, Jorge Celedón, Wilfran Castillo, Chiche Maestre y Mr. Black, quienes compartieron momentos del evento en sus redes sociales, mostrando la elegancia de la iglesia y la recepción, decorada con flores blancas.