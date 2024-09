Esta es la setlist de algunos artistas que se presentaran en el Festival Cordillera, este fin de semana

El Parque Metropolitano Simón Bolívar se prepara para vibrar una vez más al ritmo de los sonidos latinoamericanos con la tercera edición del Festival Cordillera. Durante dos días, este emblemático espacio se transformará en un escenario donde grandes artistas nacionales e internacionales compartirán su talento con miles de asistentes. Con una programación que promete satisfacer los gustos de todos los amantes de la música, el festival se consolida como uno de los eventos musicales más importantes de la región, ofreciendo una experiencia única que combina la pasión por la música con la alegría de compartir en comunidad.

PUBLICIDAD

Entre los artistas que liberan el cartel, tenemos a Juan Luis Guerra 4.40, Los Fabulosos Cadillacs en reemplazo de Fito Paéz, Hombres G, Fonseca, Molotov, Rels B, Miranda!, Vilma Palma E Vampiros, Maldita Vecindad, Babasónicos, Trueno, León Larregui, Bacilos, Bersuit Vergarabat, José Madero, Bandalos Chinos, Airbag, El Mató un Policía Motorizado, Juliana, Mala Rodríguez, The Skatalites, Kinky, Omara Portuondo y más.

La edición de este 2024 viene como la edición con mayor protagonismo femenino en la historia del Festival con bandas icónicas del continente protagonizadas por mujeres como Juliana Gattas en Miranda!, leyendas vivas como Omara Portuondo y Mala Rodríguez, actos nacionales como Canalón de Timbiquí y Lalo Cortés o el futuro del pop femenino como Juliana y Zoe Gatusso. Los fans de diferentes artistas ya han ido buscando el setlist de sus favoritos, estos son algunos:

Juan Luis Guerra Setlist

1. Rosalía 2. La Travesía 3. Vale la pena 4. Como yo 5. El Niágara en bicicleta 6. Para Ti 7. Estrellitas y duende / Frío Frío / La hormiguita/ Que me des tu cariño / Mi bendición / Burbujas de amor / 8. Tú 9. Como abeja en el panal 10. Visa para un sueño 11. Ojalá que llueva café 12. Mambo 23 13. El costo de mi vida 14. El Farolito 15. Las avispas 16. A pedir su mano 17. Bachata rosa 18. La Bilirrubina

Rels B

1. 1 de Enero Puntacana 2. Caída del cielo 3. Pa quererte 4. Mi luz 5. Cómo dormiste? 6. Un rodeooo 7. Tienes el don 8. Como antes 9. Me gustas natural 10. Shorty que te vaya bien 11. Sin mirar señales 12. Buenos genes 13. Mejor no nos vemos 14. Dime cuantas veces/ Lejos de ti 15. La última canción 16. Un verano en Mallorca 17. La vida sin ti 18. A mí 19. Lo que hay por aquí

Trueno

1. Plo plo 2. BZRP Freestyle Sessions, Vol.6 3. Fuck el police 4. Night 5. Rain III 6. Feel me?? 7. Real Gansta Love 8. The roof is on fire 9. Freestyle 10. Pull Up 11. Como antes 12. Salimo de noche 13. Ñeri 14. Los aparatos 15. Ohh baby 16. La nota 17. Mamichula 18. Cuando el bajo suena 19. Dancecrip