“Detesto tener eso”: Luisa Fernanda W confesó lo que nunca le perdonaría a una amiga

La influencer Luisa Fernanda W, reconocida por su éxito en la creación de contenido sobre moda y belleza, sorprendió a sus seguidores al compartir un aspecto más personal de su vida. En un reciente video publicado en sus redes sociales, la también empresaria se refirió a cómo maneja las diferencias en sus relaciones interpersonales, particularmente en su círculo de amistades.

Luisa, quien es pareja del cantante Pipe Bueno, abordó con total sinceridad el tema del perdón, brindando una visión profunda de cómo lidia con los conflictos.

Un seguidor le preguntó qué no estaría dispuesta a perdonarle a una amiga, a lo que Luisa Fernanda respondió con una reflexión sincera. “Siendo muy honesta, la verdad es que yo hasta el día de hoy lo he perdonado todo. Yo no soy ese tipo de persona que se queda con ese rencor, y como que a mí me hicieron esto, lo suelto, le deseo a esas personas lo mejor, de verdad, de corazón, lo perdono, porque para mí el perdón te libera”, comentó la influencer en el video.

La creadora de contenido continuó explicando que, para ella, el perdón es una forma de liberarse y no cargar con resentimientos que afecten su vida personal.

La influencer enfatizó que, sin importar la magnitud del problema, siempre opta por dejar atrás los rencores y seguir adelante. “Hasta el día de hoy no guardo rencores con nadie y de corazón lo he perdonado todo porque, o sea, detesto como tener eso, esas sensaciones en el corazón, es liberador perdonar”, agregó Luisa.

Su respuesta sirvió como inspiración para aquellos que han tenido dificultades al manejar conflictos en sus propias relaciones. Luisa Fernanda demostró una vez más que, más allá de su contenido sobre moda y belleza, sus seguidores también valoran su sinceridad y perspectiva en temas personales y emocionales.