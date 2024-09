Sebastián Yatra fue detenido en Florida

Desde hace varios años el cantante Sebastián Yatra ha sido parte del soundtrack de muchas relaciones al cantarle al amor y no es un secreto que varios de sus temas llegan al corazón de quien los escucha por lo que lo convierte en uno de los máximos exponentes musicales del país.

Tras una pausa musical el cantante está de regreso y es que hace varios días estrenó ‘Los Domingos’ el cual es una declaración de amor, y como parte de la promoción de su nuevo trabajo estuvo de invitado para una entrevista en el programa de radio ‘Se extraña a La Nona’.

Varios fueron los temas que tocaron durante la entrevista y uno de ellos fueron los sucesos que se dieron en la final de la Copa América 2024 en la que se enfrentó Argentina y Colombia que dejó varios detenidos por ingresar de manera irregular al reciento.

Uno de los presentadores le preguntó cuál era la experiencia más cercana a una situación similar, por lo que durante su participación en el reconocido programa argentino el colombiano reveló una que vivió durante un Spring Break tiempo atrás, sin especificar el año, en el que contó que intervino la policía por lo que estuvo detenido por más de un día.

Agregó que compraron una bebida que al parecer era muy fuerte y que la tomaban en la playa en plena mañana. Luego subieron a la habitación del hotel en la que su mejor amigo lloraba porque su novia le había sido infiel con otro de los amigos.

“Una cosa llevó a la otra, bajamos, unos manes me empezaron a perseguir, así que me querían cascar. Entonces salí por un balcón para cruzarme a otro balcón para escaparme de ellos, pero me vio la policía ahí abajo corriendo entonces dijeron ‘¡Stop! Hands on the fucking heads’. Manos arriba porque estaba cerrada la puerta pa volver a entrar al hotel. Había como mil borrachos gringos ahí. Y llega un gringo y grita ‘Spring Break motherfuckers’. Y empiezan a gritar todos, y yo así sin camisa, un frío el berraco, no tenía absolutamente nada. Me agarra la policía y me llevan a la cárcel, y pasé 27 horas en la cárcel”

— Sebastián Yatra