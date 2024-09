‘La Segura’ volvió a presentar complicaciones por sus dolencias y habló del efecto secundario que desarrolló

‘La Segura’ compartió con sus seguidores que pasó un día terrible a propósito de sus dolencias en el área lumbar, indicando que tenía mucho tiempo que no sentía el dolor tan intenso. Esto a su vez llevó a que la influencer atravesará por otro inconveniente que terminó afectándola aún más.

La creadora de contenido suele mostrarse muy alegre y positiva a través de sus redes sociales, compartiendo mucho contenido enfocado en la comedia y la diversión, además de publicar detalles relacionados con su día a día, desde momentos románticos con su prometido hasta viajes a diferentes lugares de Colombia y de América.

Pero no todo siempre es positivo para la joven, ya que en reiteradas oportunidades ha dejado claro que, a propósito de un incidente con un arma de fuego y el hecho de haberse sometido a una inyección de biopolímeros en sus glúteos, ha presentado un dolor que está presente a cada momento de su vida.

En sus historias, La Segura cuenta que ya ha aprendido a sobrellevar este cuadro, aunque hay ocasiones en las que la situación se hace insoportable para ella, por lo que recurre a un procedimiento en Estados Unidos, el cual llama ‘bloqueo’, que la ayuda a contener el dolor por algunas semanas o meses.

Pero tal parece que los efectos de su última sesión ya desaparecieron debido a que en sus historias de Instagram compartió que en horas de la madrugada empezó a presentar mucho dolor, con una intensidad que tenía tiempo que no sentía.

“Estoy pasando una pésima noche, hace mucho que no me sentía tan maluca y hace mucho rato no me quedaba [despierta] a las 2:30″, dijo la colombiana en una de sus historias, mostrando un semblante cansando.

La Segura desarrolló una “nueva” secuela a propósito de este nuevo panorama

En la misma serie de historias, la creadora de contenido compartió que debido al fuerte dolor que presentó no pudo dormir en la noche, indicando que intentó varios métodos para poder aminorar el dolor, pero ninguno funcionó.

Por tanto, el incómodo panorama que presentó durante la madrugada la llevó a que se trasnochara, haciéndola sentir aún peor por el cansancio que esto le generó, sumando una secuela más a su cuadro.

En otra historia, en horas de la mañana, La Segura compartió un clip en el que se podía ver que un terapeuta le estaba haciendo algunos masajes con el fin de intentar liberar algo de tensión y aliviar un poco su dolor. Sin embargo, no dejó claro si este tratamiento fue útil para ella.