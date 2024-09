La reacción de Gregorio Pernía al calcular su verdadera edad en un reto de TikTok

Gregorio Pernía, uno de los actores más reconocidos en Colombia, ha consolidado una carrera exitosa en la televisión gracias a su participación en numerosas producciones. Conocido por su versatilidad, ha interpretado papeles tanto de villano como de héroe, ganándose el cariño del público. Entre sus trabajos más destacados se encuentran su actuación en ‘Sin senos no hay paraíso’ y ‘La hija del mariachi’, donde demostró su capacidad para asumir personajes complejos y emotivos, lo que lo ha mantenido vigente en la industria durante varias décadas.

A lo largo de su carrera, Pernía ha participado en telenovelas y series que han sido vistas no solo en Colombia, sino en varios países de América Latina, convirtiéndolo en un referente del entretenimiento latinoamericano. Además de la actuación, ha incursionado en el mundo de los reality shows, donde su carisma y autenticidad han sido claves para conectar con una audiencia más amplia. Su capacidad para mantenerse relevante lo ha llevado a convertirse en una figura constante en las pantallas y en los eventos más importantes del entretenimiento hispano.

Con un gran sentido del humor, Gregorio Pernía ha sabido conquistar a sus seguidores también en las redes sociales. En plataformas como Instagram y TikTok, el actor comparte contenido divertido y creativo que genera miles de reacciones.

En su más reciente video, se unió a un popular reto de TikTok en el que la aplicación intenta adivinar la edad de los usuarios a partir de una toma de su rostro. Pernía, siempre dispuesto a reírse de sí mismo, mostró con humor cómo el filtro le daba una edad más adulto.

En el clip, el filtro dedujo un resultado inesperado para Gregorio, al señalar que tendría 64 años. La edad sorprendió al actor, ya que nació en Cúcuta, el 7 de mayo de 1970 y actualmente tiene 54. El audiovisual provocó varios comentarios de sus seguidores que elogiaban su energía y simpatía. “Pues dice la verdad”; “Jajaja, claro que no, esa no es su edad”; “No, para nada, no los aparenta”, escribieron los fans de Pernía.