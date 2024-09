Querido participante de ‘El Desafío’ de Caracol se sometió a intervención que podría afectar su alimentación

Ya son 20 las temporadas las que acumula uno de los realities más queridos en Colombia, ‘El Desafío’ de Caracol Televisión, formato por el que han pasado cientos de celebridades y súper humanos, que han dejado huella en la audiencia. Precisamente uno de los primeros eliminados de la más reciente edición sorprendió a sus fans al revelar que se sometió a un costoso tratamiento que podría afectar su manera de alimentarse.

Vittorio se convirtió en el primer eliminado de la temporada 2024 de este concurso, pero a pesar de su tristeza, no dejó que sus sueños se opacaran, es más, aprovechó en demasía el pantallazo que se dio para impulsar su carrera en redes, en la que muestra su vida como Coach Nutricional, especialmente ligada a la dieta keto, la cual se caracteriza por el alto consumo de proteína cárnica.

Ante este estilo de vida, al caleño le resultaba complicado el someterse a un tratamiento para mejorar el aspecto de sus dientes, ya que el masivo consumo de carne podría dañar cualquier sea el utensilio que se posara por su dentadura. Pero esto cambió hace poco, ya que por medio de su cuenta reveló que decidió medírsele a un tratamiento de ortodoncia, con la esperanza de que la tecnología le permita continuar con su normal alimentación.

“Hoy es un día especial para mí porque inició mi proceso de ortodoncia, algo que siempre quise hacer, pero que nunca empecé por mi consumo de carne y todo lo que implica logísticamente unos brakets, Gracias a la tecnología de los alineadores invisibles ya todos mis miedos se quitaron para este proceso que tardará un tiempo. Me verán con algo extraño en los dientes, pero todo por un bien funcional, porque siempre he tenido una pésima mordida y aun así me como el kilo de carne”, expresó.