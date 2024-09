“¡Niña Cabrales te amamos!” Así fue la visita de Taliana Vargas a la Selección Colombia Femenina en Cali

La Selección Femenina Colomabiana Sub 20 llegó a la ciudad de Cali para su encuentro en los octavos de final contra Corea del Sur, hoy miércoles 11 de septiembre, en el Estadio Pascual Guerrero de Cali, a las 8.00 pm. Esto, tras quedar de primeras en el grupo A con un puntaje perfecto, al vencer a Australia y Camerún en la capital del país y a México en Medellín. En su paso por Cali, el mandatario Alejandro Eder, junto a su famosa esposa Taliana Vargas, no dejaron pasar la oportunidad de ver a las jóvenes futbolistas y desearles lo mejor para el compromiso.

Taliana Vargas se destaca por su belleza y por su gran talento, es recordada por lograr la corona como Señorita Colombia en 2007 y por ser Virreina Universal en Miss Universo 2008. Actualmente, con su rol de primera dama de Cali demuestra su compromiso con el bienestar y el trabajo social; a la modelo se le ve constantemente en eventos para la ayuda de otros. Su icónico papel como ‘Niña Cabrales’ en la telenovela ‘Chepe Fortuna’ sigue cautivando al público colombiano, que la recuerdan con nostalgia. En esta ocasión, al visitar a la Selección Femenina Sub 20 revivieron más que nunca su papel, al llegar al lugar la llamaban como “Niña Cabrales, acá salúdeme” también “Chepe y Niña” refiriéndose a la samaria y a su esposo a lo que ella respondió: “¡Niñas si acá la que las admira soy yo a ustedes!”, con una sonrisa, mientras que Alejandro Eder expresó lo feliz que estaban de que las jóvenes visitaran su ciudad.

Además, de fondo del video se escucha la icónica canción de la telenovela con la que todos la recuerdan, por su parte, los seguidores de Taliana no han dejado de expresar su admiración por ella y por las chicas de la Selección Colombia: “Esa es niña Cabrales. Igualita, no le pasan los años, únicamente. ¡La humildad”, “Taliana es espectacular!!! Todo mundo la quiere”, “Firmes acompañando las chicas... Nos vemos el miércoles... Taliana eres una mujer admirable...” son algunos de los comentarios que reúne el alegre post.