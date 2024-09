“El reto era ser el hombre que nunca fui”, Endry Carreño habla sobre lo que fue interpretar a un hombre en ‘Fugitivos’

Endry Carreño es una destacada actriz transgénero colombiana, conocida por su contribución al mundo del entretenimiento y su papel en la visibilidad de la comunidad LGBTQ+. Con una carrera que ha abarcado tanto el teatro como la televisión, Carreño ha interpretado una variedad de personajes que destacan por su profundidad y autenticidad. Su talento actoral y su valentía al abordar temas de identidad y diversidad en sus papeles han sido aclamados por la crítica y han inspirado a muchas personas dentro y fuera de la comunidad trans. Además de su trabajo en el escenario y la pantalla, Carreño también es reconocida por su activismo, al mostrar su apoyo por el cumplimiento de los derechos y la inclusión de las personas trans en la industria del entretenimiento y en la sociedad en general.

Para 2005, Endry Carreño evoluciono la televisión tradicional colombiana, al ser la primera mujer transgénero en aparecer en ese tipo de producciones que replicaban miles de estereotipos en cuanto a géneros. Esto lo logro con su personaje ‘Laisa’ en la exitosa novela de RCN ‘Los Reyes’ que para ese entonces arrasó el rating de la televisión, para después convertirse en un referente de la comunidad LGTBIQ+.

Sin duda la actriz ha hecho parte de importantes producciones desde su debut en la actuación, uno de sus papeles más destacables es “Cicatriz” en la película colombiana Fugitivos, dirigida por el cineasta colombiano Fernando Ayllón, que tuvo estreno en el 2020. No obstante, en varias entrevistas la cucuteña ha hablado del reto que tuvo con este film específicamente, ya que anteriormente le asignaron personajes de peluquera, prostituta en las producciones y con roles exóticos, que si bien disfruto, solo con este sintió un reto mucho más grande: “Un reto, porque era ser ese hombre que nunca fui, entonces era también tratar de no caricatuzar porque siempre he sido muy crítica cuando personajes cisgénero hacen personajes trans y lo convierten en una caricatura... había una doble carga, siempre creo que puedo ser mejor, no soy una actriz conformista”

Su excelente interpretación la llevo a ganarse el premio “Mejor Actriz Antagónica de Telenovela” en los Premios India Catalin y Premios TV y Novelas por su papel en la película mencionada, ‘Fugitivos’.