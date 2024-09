“Desde eso nunca pude volver a subir”: Jenny López reveló la complicación médica que la llevó a estar delgada

Para julio de 2023, el cantante Jhonny Rivera dio a conocer que decidió darle una nueva oportunidad al corazón, luego de su relación con la madre de su hijo Andy, Luz Galeano . La encargada de hacerle acelerar sus latidos de nuevo es la también cantante Jenny López, mujer de 21 años que recientemente decidió responderle a un internauta que la juzgó por su peso, hasta el punto de insinuar que ella se sometió a una cirugía para tener esta figura.

En lo que va de su idilio con Rivera, López ha tenido que enfrentar varias críticas, algunas de ellas relacionadas con la diferencia en edad que tiene con su amor, hombre que le lleva casi 30 calendarios por delante; y otras relacionadas con su aspecto físico.

Aunque en gran parte de las ocasiones ella y su equipo de trabajo prefieren guardar silencio, recientemente decidió responderle a un navegante digital que la cuestionó por su esbelta corporalidad; aprovechando con sus palabras para desmentir rumores de una intervención en el quirófano o de la toma de medicamentos para llegar a este peso.

“Yo no hago nada para estar delgada. (...) Hace 9 años, yo tenía brackets, estaba un poquito más gordita, tal vez tenía un peinado que tal vez no me favorecía; y eso hace parte del proceso. (...) No tomo nada para bajar de peso y nunca lo tomé, lo que pasa es que yo estaba con unos medicamentos porque yo tenía un acné muy severo en ese tiempo, y un medicamento me hizo bajar de peso y me hizo un cambio hormonal. (...) Desde eso nunca pude volver a subir”, fueron las palabras de López al respecto.