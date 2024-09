Televidentes le dan ‘palo’ a Catalina Gómez por polémica acción que tuvo en contra de participante de ‘El Desafío’

‘Día a Día’ es uno de los programas matutinos más populares de Caracol Televisión, donde se reúnen varios de los presentadores más queridos y recordados del país. En este espacio, se comentan diferentes formatos del canal y se realizan entrevistas a personajes de interés, además de darle consejos a la audiencia de cocina, belleza y estilo de vida. En este programa también buscan comentar los resultados que se obtienen en concursos como ‘El Desafío’.

Como varios del los programas del tipo reality, ‘El Desafío’ recibe varios tipos de comentarios negativos o positivos por las actitudes de los participantes, uno de los regresos más polémicos de la temporada fue el de ‘Guajira’, participante de la temporada de 2021. Tan polémica ha sido que en ‘Día a Día’ llevaron un muñeco de Guajira para que los participantes pudieran expresar sus desacuerdos frente a ella.

Esto causó desagrado, pues muchos afirman que es una forma grosera de hablar de los conflictos que se ha tenido en el concurso junto a Guajira, además de incitar a la falta de respeto en contra de esta participante reingresada al concurso. Algunos de los comentarios que recibió el programa fueron: “¿Llamar al Odio de esa manera? Las personas de Día a Día son una basura, Oli (Olímpico) es un caballero y no iba a caer en su juego sucio, la basura son ustedes, no él, se jodieron si pensaron que dirían algo de Guajira”, además de “Son unos cerdos que solo inspiran al odio y a los malos comentarios, que bueno que Olímpico no les siguió el juego y se comportó cómo un señor”.

Karen de ‘El Desafío’ recibió una millonaria beca

Una de los concursantes más recordada de la temporada es Karen, quien hizo dupla junto a Olímpico. Ambos se despidieron de esta temporada de ‘El Desafío XX’ tras confrontarse al ‘equipo Tino’, para muchos de los televidentes de este formato, Karen merecía ganar esta temporada del concurso, por lo que tras su eliminación muchos lamentaron su salida y la quieren seguir viendo en otros medios como el modelaje, en el cual ha demostrado tener cierto talento.

Durante la entrevista tras su eliminación, los presentadores de ‘Día a Día’ le dieron una agradable sorpresa a Karen, pues Belky Arizala, una de las modelos más reconocidas del país, le dio una beca en su escuela para que explote su potencial como futura modelo de pasarela y de marcas.