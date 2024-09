“No fluyo”: Luisa Fernanda W contó la razón por la que no vio el partido de Colombia con Pipe

Luisa Fernanda W es una de las influencers colombianas más destacadas, con una carrera que ha abarcado desde la creación de contenido digital hasta el emprendimiento y la música. A lo largo de los años, ha logrado construir una sólida base de seguidores, lo que le ha permitido expandir su influencia a diferentes áreas. Ha lanzado su propia línea de maquillaje y ha sido imagen de varias marcas internacionales.

Recientemente, Luisa Fernanda ha estado preparando su participación en la Semana de la Moda de Milán, uno de los eventos más importantes en la industria de la moda a nivel mundial. La influencer ha compartido detalles de su preparación con sus seguidores, mostrando su emoción por asistir a este prestigioso evento, que según ella, le permite conocer lo último de la moda. Mencionó que llevará prendas de diseñadores colombianos para mostrar el talento nacional.

Sin embargo, como madre de dos pequeños hijos, la empresaria también ha compartido con sus seguidores que a veces enfrenta situaciones que la desconcentran de sus actividades cotidianas. Uno de los momentos que más la afectan es cuando alguno de sus hijos se enferma, algo que, como ha mencionado en sus redes sociales, la hace priorizar su rol como madre sobre cualquier otro compromiso.

En una de sus historias confesó que habían sido invitados a ver el partido de Colombia y Argentina, pero al tener a su hijo enfermo, prefirió no ir para estar pendiente de él. “Imagínense que estábamos invitados, todo el parche delicioso, pero no fui porque Domenic está enfermo. Yo, como les digo, cuando uno de mis hijos está enfermo, yo no fluyo, no fluyo, pero para nada, puede ser el parche que sea. Entonces, le dije a mi Pipe, Pipe, ve tú, te amo, disfrútalo. Pero sí, he tenido a Domenic como enfermito”, dijo Luisa Fernanda.

En esos episodios, la influencer ha confesado que es difícil enfocarse en el trabajo o en sus eventos cuando su mente está con sus pequeños, mostrando el lado más humano y vulnerable detrás de su vida pública.