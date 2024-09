No estaba pérdida, estaba de parranda: abuelita fue encontrada por su familia tras video viral de ella bailando vallenato

En las últimas semanas, se viralizó un video en redes sociales de una adulta mayor que se robó el show en pleno concierto de vallenato de Rafa Pérez, cantante que se presentó en el Festival El Retorno de Fonseca, La Guajira.

A la abuelita se le ve en el video dando volteretas, bailando y además abrazada a Rafa, tanto fue el carisma de la adulta mayor que hasta el mismo Rafa la invitó a amanecer de parranda, el público la aplaudió y siguieron bailando junto a ella; sin embargo, hace poco se conoció que sus familiares la habían reportado como desaparecida desde hace 8 meses y gracias al video viral pudieron encontrarla.

Esta noticia la compartió Rafa en sus redes sociales, y afirmó que por medio del video su hermana la reconoció y supo donde encontrarla. Aide, el nombre de la abuelita parrandera se mostró bastante agradecida de estar de nuevo con su familia y sus parientes agradecieron que Aide se encontraba feliz y sana.

En el video publicado por Rafa Pérez, la pareja de hermanas afirmó: “Hace como ocho meses no sabía de ella, se me había ido, pero gracias a toda la gente buena de aquí de Fonseca que me ayudaron a encontrar a mi hermana”.

Ambas mostraron agradecimiento por Rafa, por la publicación del video de Aide bailando y además por permitir a su público reconocerla en el municipio de Fonseca, personas que identificaron a sus familiares y además permitieron el regreso de Aide a casa.

En los comentarios, los seguidores de Rafa mostraron alegría porque Aide pudiera regresar con su familia, pero con varios comentarios dejaron ver la ironía de la situación, afirmando que la abuelita no estaba pérdida, sino que estaba de parranda, comentarios como: “Por favor que alguien me diga que calcio toma esa señora para los huesos”, “Gloria a Dios y a Rafa por ser el puente para que esas hermanas se reencontraran” y “el señor te puso en el camino de esa familia para dar con el paradero de la señora”.