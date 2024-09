Tres Tosterona y Luminocidio se toman Casa E Borrero para hacerlo reflexionar a punta de comedia

Van pocos días del noveno mes del 2024 y a muchos se les está haciendo eterno, a pesar de que ya se oye en los altavoces que “desde septiembre se siente que viene diciembre”; y no es para menos, ya que la nula presencia de días feriados hace que las semanas se vuelvan largas. Así que en procura de que equilibre las cargas y tenga un mini festivo en su agenda, el diario gratuito más grande del mundo le trae dos comedias imperdibles que se tomaran las tablas de Casa E Borrero.

Tres Tosterona

Eduardo Arango, Julián Beltrán y Daniel Calderón, llegan desde el próximo 12 a la Sala Buenaventura, para representar a tres machos que con el pasar de su conversación ponen al descubierto su lado sensible y a punta de comedia muestran como enfrentan distintas situaciones de la vida, dejando en el aire oscuros secretos y miedos que no han enfrentado por no querer descascarar sus armaduras masculinas.

Escrita por Carlos ‘Boti’ Monsalve y realizada en colaboración con Deca Producciones, se presenta como una ‘oda criolla a la masculinidad’, en la que los personajes se sumergen en todas las aristas que conlleva una compleja situación que vive uno de ellos, en la que está involucrada su esposa y su amante; circunstancias que tendrán respuesta inmediata por una voz femenina omnipresente a cargo de Zuky Echeverry.

Tres Tosterona

“Cada elemento en escena, desde el tiempo, el ritmo, la velocidad y hasta los gags, han sido cuidadosamente trabajados para lograr una experiencia tremendamente divertida y a la vez reflexiva. La escenografía contribuye a crear un juego visual rico y dinámico que rompe con los esquemas de la comedia tradicional”, fue la invitación de Daniel Calderón, CEO de Deca Producciones.

“Estoy muy emocionado por estar en este lado, porque cuando era arlequín había tenido el privilegio de iniciar. Aquí fueron mis primeros pinitos, así que es todo un honor estar acá y un reto, estamos muy contentos”, fueron las palabras de Beltrán para describir los sentimientos que se le han despertado al estar en este escenario en donde inició su carrera como actor.

Luminocidio

Durante un mes y desde el próximo jueves 19, la Sala Mayolo será el recinto en el que Daniel (Jefferson Palacios), Federico (Camilo Jiménez), Guillermo (Rafael López) y Pilar (Tatiana Rentería), enfrentarán el miedo que le tienen a la oscuridad de una manera bastante caótica, terapia grupal en la que el encierro hará estallar la mente de los personajes y los afectará hasta tal punto que dejarán de ser personas funcionales.

Esta comedia negra sobre la oscuridad humana, que explora varios desafíos psicológicos y emocionales, estará bajo la dirección de Mauricio Iragorri, quien les dejó este pequeño abrebocas a ustedes, queridos lectores de Publimetro Colombia:

“Esta es una obra llena de miedos y resentimientos donde vamos a jugar con el terror de los personajes para divertir al público. Lograr que se identifiquen con los miedos, que quiera que los personajes mejoren y que sufran viéndolos sabotearse y autodestruirse frente a sus ojos, ese es el reto, lograr que el público sufra y goce al mismo tiempo es el equilibrio real”, expresó.

“Creo que todos tenemos miedos y enfrentar a la vida y la sociedad da mucho miedo. También hay muchos miedos generacionales que tal vez ni siquiera entendemos o sabemos; la obra habla un poco de eso, de ese lado oscuro de nosotros que desconocemos y que no podemos enfrentar”, añadió Iragorri.

Precios y boletería

Vaya armando plan para disfrutar de cualquiera de estos dos montajes, los cuales estarán de jueves a sábado a las 8:00 p.m, en esta institución del teatro bogotano ubicada en la Carrera 24 #41 - 69. Tenga en cuenta que las boletas pueden ser adquiridas directamente en el teatro o en www.atrapalo.co, sitio en el que puede aprovechar el descuento del 15% que le deja el tiquete en $51.000 pesos, más el servicio.

Tenga en cuenta que Tres Tosterona está disponible solo para público mayor de 18 años, a diferencia de Luminocidio, montaje en el que pueden entrar mayores de 13 años; así que vaya marcando su calendario y añadiendo sus propios festivos para que septiembre no sea una eternidad.