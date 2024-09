Carolina Cruz de Día a Día quedó provocada por la boda de Gabriela Tafur y Esteban Santos; así lo demostró

Una de las consideradas bodas del año tuvo lugar en la ciudad de Cali el pasado sábado 7 de septiembre, nada más y nada menos que la de la presentadora y exreina Gabriela Tafur y Juan Esteban Santos, hijo del expresidente de Colombia y Premio Nobel de Paz, Juan Manuel Santos. Ante este acontecimiento fueron muchas las personalidades que le mandaron sus mejores deseos a estos ‘tortolitos’, dentro de ellas Carolina Cruz, quien quedó encantada con la celebración hasta el punto que en su mente se le quedó grabada una canción bastante comprometedora y que aviva los rumores que indican que estaría pensando en casarse con su joven novio, Jamil Farah.

Fueron diez años los que estuvieron juntos ‘Caro’ y el actor Lincoln Palomeque, vínculo del que nacieron sus dos retoños, Matías y Salvador, pero que no se consolidó con el sagrado sacramento del matrimonio, algo que muchos de los fans de la presentadora de ‘Día a Día’, aún lamentan. Aunque al parecer la posibilidad de unir su alma y hacer una gran boda, no se ha descartado en la vida de la tulueña; muestra de esto fue una de las historias que publicó en su cuenta de Instagram, plataforma en la que acumula 7,6 millones de seguidores, y en la que mostró la canción que se quedó en su corazón luego del casamiento de Tafur y Santos.

“Ayer viendo en redes todo lo del matrimonio de Gaby y Tafur; además de ser uno de los más divinos que he visto en mi vida y una pareja de sueño, me quedó esta belleza de canción. La letra es una cosa loca”, fueron las palabras de la vallecaucana que fueron amenizadas por el tema ‘Tu vida en la mía’, del Boricua Marc Anthony, tonada que dentro de otras cosas dice: “Tengo tanta mercancía. De un amor que no he estrenado. Sé que otras lo querían. Solo a ti te lo regalo. Despierta junto a mí desmaquillada. Te luce mi camisa de pijama. Es tuyo el otro lado de mi cama. Por los días y las noches que me faltan”.