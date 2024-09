Papá de Maryan Gómez del ‘Desafío The Box’ habló del fallecimiento de su hija, “tenía morados”

Maryan Gómez fue una deportista de alto rendimiento que participó en el ‘Desafío The Box’ 2023, donde mostró sus habilidades en los diversos boxes del ‘reality’ de Caracol Televisión, pero salió antes de lo que pensaba de la competencia y según lo comentado por algunos exparticipantes del mismo programa, tuvo que afrontar diversas críticas, lo que la habría llevado al consumo de drogas y la noticia de su fallecimiento el pasado 1 de septiembre generó revuelo y ahora el papá de Maryan habló del fallecimiento de su hija.

Aunque en principio fueron pocos los detalles con respecto a su deceso, en principio se aseguró que Maryan falleció por problemas pulmonares, pero con el paso de las horas, su entrenador y otra de sus amigas, quien también hizo parte del ‘Desafío The Box’, anunciaron que su muerte se dio a causa de una sobredosis mientras que algunos de sus familiares optaron por guardar silencio.

Sin embargo, el programa de entretenimiento ‘La Red’, durante su más reciente transmisión, estuvo hablando con el papá de Maryan, del ‘Desafío The Box’ quien comentó los últimos días de vida de su hija y por ende, algunos detalles de lo ocurrido: “Me acongojé porque la vi muy desmejoradita, ya no era la muchacha fuerte, alegre y feliz, entró en muy malas condiciones, evitándome no me quería dar la cara queriendo decir ‘papá, tú tenías la razón’. Mi niña se me salió de las manos. No tenía control de Maryan ella me evadía (…)

Yo desde que la vi cubierta, dije ya no está, entonces yo desesperadamente le corrí el pelo así, Dios mío, no me quiero acordar de eso (…) Porque hubo una sospecha de que ella tenía unos moraditos por aquí (señalando el cuello) y a última hora Elisa pidió una revisión y yo también quería eso porque sí había una duda. Maryanita me falleció de un paro respiratorio, de eso me murió con una hemorragia de sangre, fue por eso que se sospechó de algo, de pronto, que le hubiera pasado”.

Los presentadores de ‘La red’ aseguraron que de acuerdo al QR proporcionado por la clínica, en principio la causa de la muerte de Maryan aparecía como natural, sin embargo, el respectivo certificado de defunción fue anulado. Por lo pronto, la familia de Maryan espera pronto conocer las verdaderas razones de lo ocurrido.