Marbelle presumió a la mujer que se tatuó su cara en la pierna, ¿en honor a su talento?

Marbelle lleva más de 20 años siendo parte de la industria del entretenimiento llevándole al público diversas canciones del género popular, tecnocarrilera y pop. La cantante tuvo sus inicios sobre sus 10 años de edad, mostrando su talento en pequeños escenarios, acompañada, por supuesto, de su mamá para posteriormente llevar su música a diferentes lugares del país e incluso llegar a la televisión con ‘Amor sincero’ del Canal RCN, que retrató su vida, junto a sus padres, exparejas como Royne Chávez y por supuesto, su hija, Rafaella, adquiriendo así una amplia visibilidad, pues recientemente Marbelle presumió a la mujer que se tatuó su cara en la pierna.

Además de su proyecto en la televisión colombiana, ya que está adelantando las grabaciones de ‘La Descarga’ de Caracol Televisión, ‘reality’ del que hace parte de desde su primera versión y que llegará a las noches colombianas en los próximos meses.

Pero este no es el único proyecto del que Marbelle hace parte, pues los primeros días de septiembre se estrenó junto a ‘Planchando el despecho’, donde el grupo musical se presentó en el Astor Plaza, recibiendo una gran acogida por parte del público y luego de finalizar el show tuvieron la oportunidad de compartir con los asistentes, donde la mayor sorpresa se la llevó la cantante con una de sus grandes seguidoras.

De acuerdo con el video compartido por el esposo de una de las nuevas integrantes de ‘Planchando el despecho’ como lo es Laura de León. Salomón Bustamante estuvo captando paso a paso los hechos que se vivieron durante el ‘show’ y dejó ver que una fan dejó ver su pierna derecha donde se tatuó la cara de Marbelle, por supuesto, las risas por parte de la artista no se hicieron esperar, dándole un beso a en su frente y agradeciéndole por la muestra de cariño que lleva en su cuerpo.

¿Cuál es el miedo de Marbelle?

Marbelle ha tenido que afrontar duros momentos tanto en su carrera como en su vida privada, sin embargo, esto no ha sido impedimento para que los miedos sigan latentes, pues le tiene un fuerte miedo a las agujas, pero esto no ha sido desde siempre, sino que, por el contrario, apareció luego del nacimiento de su hija y las complicaciones que surgieron luego en medio de este.

Pues actualmente busca cuidar su salud a partir de diferentes sueros, pero lo más complejo resulta ser la aguja que es más que necesaria durante este proceso.