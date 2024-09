Ornella Sierra de ‘La Casa de los Famosos’ reveló la enfermedad que padece

‘La Casa de los Famosos’ Colombia en su primera temporada llegó a su final teniendo a la creadora de contenido Karen Sevillano como la ganadora de la edición 2024, en la que el actor Julián Trujillo quedó de segundo lugar.

Pero entre las más de 20 celebridades que asumieron el reto de estar observados en vivo las 24 horas del día por más de 40 cámara estuvo la creadora de contenido digital Ornella Sierra, más conocida en las redes sociales como la ‘Barbie Costeña’.

La exparticipante se convirtió en la décimo séptima en salir eliminada dejando una amplia gama de momentos inolvidables que enamoraron a sus fanáticos por su peculiar forma de ser.

¿Qué enfermedad tiene Ornella Sierra de ‘La Casa de los Famosos’?

Sin embargo, cada exparticipante sigue activo en sus redes sociales desde donde comparten un poco más de su vida lejos de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia y ese es el caso de la costeña. Y es que recientemente ha mostrado por medio de su red social Instagram lo que es la enfermedad que padece y habló de ella.

En sus palabras indicó que ella es la persona más real del mundo por lo que decidió mostrar una realidad que vive en su mi piel. Puso como ejempló que días atrás la tenía como si fuera de porcelana, contrastando con la actualidad. Para ello aseguró que no es que esté descuidada ni tampoco que tenga acido como le dijeron.

Precisó que con el estrés y emociones fuertes la enfermedad queda en evidencia y le salen lesiones visibles. Indicó que la condición actual se debe a la gran carga de trabajo que tiene en la actualidad, y que pese a que la pueden ver disfrutando por redes sociales ha estado estresada.

“En mi piel se refleja todo ese estrés, yo tenía meses sin ponerme así, porque estaba muy juiciosa, yendo a terapia y la cosa, pero como estos días me hice la loca con la terapia, me estresé, me alteré, y todas mis emociones las reflejo en la piel, porque tengo una enfermedad en la piel”

— Ornella Sierra