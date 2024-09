Las luces láser se han convertido en un elemento clave en la producción de conciertos modernos, transformando por completo la experiencia audiovisual de los asistentes. Más allá de ser una simple adición estética, los láser crean un ambiente inmersivo que potencia la conexión emocional entre el público y los artistas. Estos destellos de luz sincronizados con la música no solo capturan la atención de los asistentes, sino que también intensifican las emociones, generando una atmósfera envolvente.

Además de su impacto visual, las luces láser desempeñan un papel esencial en la narrativa del concierto. Al ser altamente controlables y precisas, permiten crear coreografías de luz que responden a los ritmos, acordes y tempos de las canciones, ofreciendo una experiencia multisensorial completamente sincronizada. Esta fusión de luz y sonido refuerza los momentos clave de la presentación, acentuando los clímax musicales y guiando las emociones del público a través de un viaje auditivo y visual. Los láser también pueden ser utilizados para definir el espacio de manera creativa, creando ilusiones de profundidad y movimiento, lo que hace que el escenario se sienta más dinámico y tridimensional, acercando y conectando a otro nivel a los artistas y los asistentes.

Hablamos con el colombiano Andrés Rivera, quien ha trabajado con algunos de los artistas más influyentes de la escena actual. Andrés ha sido el artífice del diseño y la implementación de espectáculos alrededor del mundo que quedarán grabados en las mentes de sus asistentes de por vida.

Andrés, ¿Cuántos años de experiencia tiene en diseño y programación de luces y láser?

Mi carrera comenzó hace aproximadamente unos 20 años en el ámbito de la iluminación exterior para discotecas de estilo skylight, Mi interés por la música electrónica fue fundamental para mi evolución profesional como programador de lasers llevo aproximadamente unos 10 años.

¿Qué le llamó la atención de esta especialidad?, ¿Por qué, ingeniero de luces y lasers y no otra cosa?

Desde el principio, vi en los lasers una herramienta poderosa y visualmente impresionante que podía transformar por completo la experiencia de un espectáculo.

Esta combinación de tecnología y creatividad me motivó a especializarme aún más en la programación avanzada de lasers, buscando siempre innovar y superar las expectativas del público.

Para mí, diseñar y programar un show laser no se trata solo de iluminar un espacio, sino de elevar la experiencia del espectador. Creo firmemente en la importancia de cada detalle y en la capacidad de la iluminación para crear atmósferas únicas y memorables.

Me apasiona explorar nuevas técnicas y tecnologías para llevar cada presentación al siguiente nivel, brindando un espectáculo que sea tanto visualmente espectacular como emocionalmente impactante.

¿Cómo ha sido el proceso, qué empezó haciendo y ahora en qué punto está?

El proceso ha sido realmente enriquecedor desde el inicio. Desde joven, siempre tuve el sueño de trabajar con los artistas más grandes, y esto me motivó a especializarme en el uso de láseres. La razón por la que elegí esta especialización es porque ofrece un campo increíblemente amplio de posibilidades creativas. Con los láseres, puedes materializar prácticamente cualquier visión que tengas en mente, lo cual me fascinó desde el principio.

Desde que comencé, he avanzado significativamente en mis habilidades técnicas y creativas. He tenido la oportunidad de trabajar en varios proyectos emocionantes donde he podido aplicar mis conocimientos en láseres de maneras innovadoras y efectivas. Ahora me encuentro en un punto en el que me siento confiado en mi capacidad para abordar desafíos complejos y para colaborar de manera efectiva con equipos multidisciplinarios.

Estoy emocionado por seguir creciendo y explorando nuevas oportunidades en este campo tan dinámico y lleno de posibilidades como es el uso de láseres en el arte y el entretenimiento.

¿El mejor show y por qué?

Todos los shows son únicos, todos son el mejor show siempre porque estamos dando el 100% de nosotros y yo en lo personal entrego todo de mi conocimiento para hacer el mejor show de todos los tiempos una y otra vez.

¿El peor show y por qué?

No creo que haya un peor show pero podría decir que los shows con problemas de clima son los más complicados porque muchas veces el frío, la lluvia o las tormentas hacen que el show sea fuera de lo normal.

¿Urbanlight, qué es?

Bueno Urbanlight fue un sueño, hace 20 años está en el mercado, nos dedicamos en iluminación de alta potencia e iluminación outdoor hace unos 12 años incursionamos en el mundo de los shows láser.

¿Qué ha logrado con este proyecto?

Crecer como persona, como profesional además de crear momentos únicos en los shows de los cual hemos hecho parte haciendo realidad los sueños e ideas de nuestros clientes llenando de emoción a los asistentes.

¿Cuál ha sido el mayor reto de su carrera?

La pandemia fue uno de los mayores retos, nuestra actividad depende de la gente y al estar en cuarentena y limitados con el aforo y los eventos nuestra empresa estuvo en stand by pero justo de este gran reto aprendimos mucho!

¿Cuál será la nueva meta por alcanzar?

Las metas son grandes nunca paramos queremos ser reconocidos a nivel Latinoamérica y Norteamérica como los mejores en show laser, ahora mi meta es crecer aprender más para poder continuar innovando en cada show.

¿Algún artista en particular para el que siempre trabajaría?

Los artistas latinos son especiales, tuve la fortuna de trabajar para J Balvin, Karol G, Feid, Bad Bunny y su calidad como personas es increíble, además de todo el equipo de trabajo al final se vuelve como una gran familia.