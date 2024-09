Hassam apareció nuevamente sin cabello en redes sociales por esta razón

El humorista colombiano Hassam cuyo verdadero nombre es Gerly Hassam Gómez, sorprendió a sus seguidores al reaparecer en redes sociales sin cabello, en un gesto lleno de significado en el marco del Día Mundial del Mieloma Múltiple, el tipo de cáncer que padeció hace algunos años.

Hassam, quien fue diagnosticado con esta enfermedad en 2019, ha compartido abiertamente su lucha contra el mieloma, un tipo de cáncer que afecta la médula ósea. En su más reciente publicación, el comediante decidió mostrarse sin cabello como una forma de concientizar sobre la importancia de apoyar a quienes enfrentan este diagnóstico y dar visibilidad a la batalla contra el cáncer.

En el mensaje que acompañaba la imagen, Hassam escribió: “Hoy es el día mundial del Mieloma, desde el 2019 se me convirtió en otra fecha para celebrar la vida.Quiero enviar un abrazo a todas aquellas personas que lo han padecido o que tienen a algún ser querido con esta condición, no es fácil pero 5 años después de creer que era el final, Dios me mostró tenía otro plan. La prevención, la detección a tiempo y los hábitos saludables son fundamentales. Si usted se encuentra en un proceso similar cuénteme, tengo algo de información que puede ser importante.Eso si, no olviden que la mejor medicina es la fe y la sonrisa”. La publicación rápidamente generó una ola de apoyo y solidaridad, con miles de comentarios de sus seguidores que aplauden su valentía y el compromiso que ha tenido para sensibilizar sobre esta enfermedad.

A lo largo de su tratamiento, Hassam ha mantenido una actitud positiva, compartiendo su proceso con humor y reflexión. Esta nueva aparición sin cabello es, para muchos, un recordatorio de la dura realidad que enfrentan los pacientes con mieloma, y al mismo tiempo, una declaración de lucha y esperanza. El Día Mundial del Mielomaes una fecha clave para visibilizar esta forma de cáncer, que aunque no es de los más comunes, afecta a miles de personas en todo el mundo. Con su mensaje, Hassam se une a las campañas de concientización, demostrando una vez más su resiliencia y su deseo de inspirar a quienes atraviesan por situaciones similares.

Y es que en todo el tiempo en el que se estuvo enfrentando a esta enfermedad, el humorista se mostró bastante refugiado en el amor de su familia y sus hijas, quienes lo han estado acompañando hasta el sol de hoy como su columna vertebral.