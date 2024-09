Linkin Park: Un ícono del rock alternativo regresa a Bogotá con su ‘From Zero World Tour’

Linkin Park, una de las bandas más influyentes del rock alternativo y el nu-metal, está de regreso con su From Zero World Tour, teniendo como vocalista a Emily Armstrong

Fecha Linkin Park en Bogotá

La cita del regrso será el próximo 11 de noviembre en el Coliseo MedPlus, con un estilo que se movía entre la agresividad del metal y la vulnerabilidad lírica, Linkin Park conectó con millones de personas en todo el mundo. Su música ha sido banda sonora de momentos clave para muchos, y su legado sigue siendo tan relevante como en sus primeros años. Hasta el momento es la única fecha confirmada en Latinoamérica.

La Pérdida de Chester Bennington y el Retorno

En 2017, la trágica muerte de Chester Bennington sacudió al mundo de la música y puso en pausa los planes futuros de la banda. A pesar de la pérdida, los miembros restantes decidieron honrar su memoria manteniendo viva la música de Linkin Park. Tras varios años de silencio y tributo, en 2024 la banda sorprendió a todos con el anuncio de su regreso a los escenarios con el ‘From Zero World Tour’.

Este tour no solo marca un homenaje a Chester, sino también un nuevo capítulo en la historia de la banda, ya que también están lanzando nueva música luego de siete años como The Emptiness Machine donde la voz de Mike Shinoda y Emily se integran de manera perfecta, sin perder el sonio característico de la banda. Esta es la primer entrega de lo que será su próximo álbum From Zero el 15 de noviembre de este año. Los fans esperan que este regreso a los escenarios sea el preludio de nuevas sorpresas musicales.

Boletas LInkin Park en Bogotá

Entradas disponibles para clientes de experiencias aval a partir del 11 de septiembre a las 10AM en taquillalive.com. Las entradas para público general desde el 13 de septiembre a las 10AM. En la etapa 1 los precios rondan entre los $164.000 y los $553.000, mientras que en etapa 2 estarán entre $200.000 hasta los $589.000