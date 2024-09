¿Quiénes serán los eliminados del ‘Desafío XX’?

Todas las expectativas están puestas sobre lo que será el capítulo 102 del ‘Desafío XX’ en el que se conocerán los nombres de la tercera pareja en abandonar el ciclo dorado del reality de Caracol.

Los sentenciados al box negro

A la contienda en el box negro llegará Sensei y Darlyn con Alejo y Luisa, así como Be y Natalia, esto luego que el equipo Pibe ganara todas las pruebas y que consiguiera el ciclo perfecto, por lo que en la casa roja una pareja tuvo que ponerse el chaleco el cual recayó sobre Olímpico y Karen en medio de un momento de mucha tensión.

Natalia y Be

Los dos primeros chalecos del ciclo los entregó Jerry a Natalia y Be, luego de una discusión en la casa Pibe sobre si repetir o no, ya que Darlyn y Sensei todavía no había acudido al box negro.

La decisión de Pibe generó controversia, pues se debió al rendimiento que la pareja tuvo en la última eliminación en la que salieron Francisco y Madrid, en la que Natalia y Be llegaron de terceros.

Sensei y Darlyn

La casa Pibe volvió a ganar y por ende enviaron otra vez los chalecos el emisario fue Olímpico, quien indicó que lo hacia con el mayor de los respetos y humildad destacando la incomodidad que es dormir con él puesto.

“Esto va de un campeón para otro” — Olímpico

“Melo pa” — Sensei

En la casa Pibe se imaginaban con qué habría salido Olímpico en Tino, debido a la discusión que tuvo con Luisa cuando en el ciclo anterior le reclamó por los argumentos.

Alejo y Luisa

Una tercera prueba llegó y de nuevo la casa Pibe se alzó con el triunfo y la última pareja que faltaba por chaleco es la conformada por Alejo y Luisa. En ese caso la emisaria fue Guajira, quien causó intriga por un tatuaje que parecía un homenaje a los 20 años del ‘Desafío XX’.

Tras la situación se generó la incertidumbre por lo que vendría a continuación luego de ponerlo chaleco a toda la casa Tino y era la decisión que se tomaría en la casa Pibe.

Olímpico y Karen

Finalmente, el cuarto chaleco quedó en la casa Pibe y generó una fuerte discusión entre Guajira y Olímpico, pues ella lo quería someter a votación, pero momentos antes había persuadido a Karen de ponérselo ya que ella y Olímpico eran los únicos de esa casa que no habían ido al box negro.

En medio de la controversia Olímpico se paró de la cama y se puso él mismo chaleco mientras pedía no susurrar sobre una decisión de esa manera, ya que se prestaba para malos entendidos, pero Guajira manifestaba su descontento al sentirse ofendida.

¿Quiénes son los eliminados?

En las redes sociales es mucha la información que se ha manejado así como hipótesis de que sería Alejo y Luisa los eliminados, mientras que también aseguran que serían Olímpico y Karen quienes salgan de la competencia.