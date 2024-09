Periodista de Noticias Caracol aprovechó el paro para hacerle mercado a los transportadores, “es muy barato”

Noticias Caracol desde hace 25 años ha buscado estar en el lugar de los hechos para darle de primera mano las principales noticias a los colombianos en diferentes lugares del país, por esto resulta más que necesario contar con un equipo preparado para las situaciones que se presenten y también que logren conectar con los televidentes. Como es el caso de Sneyder Rico, quien recientemente aprovechó el paro de transportadores para hacerles mercado a los transportadores.

Rico es el corresponsal de Noticias Caracol en zonas como el Meta, Guaviare, Vaupés y Guainía, donde se encarga de llegar a estas zonas con el fin de dar cuenta de los principales hechos que suceden allí. Durante los tres últimos días, el paro transportador también ha estado afectando este territorio del país, donde son varios los pedidos por parte de este gremio en materia laboral.

Por supuesto, el periodista ha tenido que estar presente en vía al llano, donde ha dejado ver que son varios los vehículos que impiden el paso y por ende, ya han sido afectados varios productores, quienes no tiene la oportunidad de llevar a puntos estratégicos los alimentos, motivo por el cual decidieron iniciar su venta e incluso regalar algunos alimentos donde el Sneyder Rico no desaprovechó esta oportunidad: “Muchos transportadores los están vendiendo para que no se pierdan”, reiteró el periodista durante la más reciente trasmisión de Noticias Caracol.

Sin embargo, las redes sociales del periodista Noticias Caracol tampoco pasaron desapercibidas, pues Rico publicó un video en el que se dejó ver cargando una bolsa de maracuyá: “Bueno, aquí apoyando a los muchachos, 20 mil pesitos vea, 20 kilos (…) Barato 20 mil la bolsa de maracuyá. Plátano desde 20 mil, tres papayas por 10 mil (…) Imagínese muy barato, antes de que se dañe”.

¿Cuál fue el accidente que sufrió Sneyder Rico de Noticias Caracol?

Sneyder Rico hace pocos meses se fracturó el tobillo en tres partes, motivo por el cual estuvo ausente de Noticias Caracol durante un tiempo, ya que además de tener un yeso, esto impidió claramente su movilidad. Luego de este proceso llevó a cabo diversas fisioterapias y por ende, descansando su pie para que la recuperación fuera óptima de principio a fin. Aunque la tarea no resultó para nada sencilla, sigue adelante con diferentes terapias, pero no cabe de la dicha al poder regresar al informativo.