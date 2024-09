Hermanos de ‘Los Patojos’ se pronuncian: “Mi papá no quiere ir a la Fiscalía”, a una semana de la muerte de su mamá

Hace una semana, ‘Los Patojos’ fueron noticia a nivel nacional tras dar a conocer que su madre había fallecido de manera repentina en su casa ubicada en el municipio de Jesús María, Santander. En su momento, dicha muerte causó una gran conmoción en la opinión pública, ya que el día anterior había sido vista grabando contenido junto a toda su familia.

Cabe recordar que ‘Los Patojos’ son una familia campesina que se dedicaba a subir contenido de humor a sus redes sociales, donde poco a poco se fueron ganando el cariño de los internautas que llegaban a sus videos. Pero sin duda, la muerte de su madre los puso aún más en el ojo público, ya que desde el primer momento, recibieron críticas por la manera en la que estaban llevando dicha pérdida al estar subiendo contenido casi que de inmediato.

¿Por qué el papá de ‘Los Patojos’ no quiere ir a la Fiscalía?

Luego de una semana donde estuvieron recibiendo criticas y hasta amenazas hacia su integridad, los hermanos se pronunciaron al respecto en su redes sociales, donde mencionaron " “Estamos enfrentando una ola de rumores y especulaciones que ha salido de control. La situación es tan grave que hemos tenido que salir a aclarar lo que está ocurriendo. Es doloroso ver cómo se manipula la verdad y cómo se nos ataca a nosotros y a nuestra familia,” expresaron Naren y Andrés”.

“Nosotros como hijos tenemos la corazonada de que algo pasó”, fue una de als frases claves dicha por el mayor de los hijos, Pero la frase que más llamó la atención de los internautas fue cuando mencionaron que a pesar de haber iniciado el respectivo proceso con la Fiscalía General de la Nación su papá no quiere ir ante las autoridades mencionando “Hemos tratado de ir a la Fiscalía pero lamentablemente mi papá dice que no puede, que no es capaz”.

Y es que a pesar de que los hijos claman por justicia, los internautas en la sección de comentarios han llegado a insinuar que su padre tiene algo que ver con la muerte de su madre Yenni ariza con comentarios como “Si el papá no quiere ir ala fiscalía es por algo no!”, “¿Como así que tu papá no quiere ir a la fiscalía?”, “Si su papá no quiere ir ala fiscalía es por algo que hizo malo con su nadre. Investigue a su padre”.