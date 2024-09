Falleció Lucas, habitante de calle que vivió por 20 años en una alcantarilla de Bogotá

En las últimas horas, se confirmó la muerte de Lucas, un hombre que vivió en una alcantarilla ubicada en la carrera 7 con calle 26 por 20 años, el lugar contaba con un colchón, un par de cobijas, una radio y un par de velas. Esta no era una alcantarilla que condujera las aguas negras, sino un registro de la red de fibra óptica de la ciudad.

El habitante de calle se había vuelto popular en los últimos años debido al espacio que hizo su hogar, desde medios de comunicación hasta influenciadores lo entrevistaron, como el youtuber “Sin Rol en Específico” que para el año 2022 mostró cómo era el lugar por dentro, además de contar la historia del hombre.

No obstante, por estos días Lucas no había vuelto a ser visto, los habitantes del lugar afirmaban que el hombre llevaba varios días sin que nadie lo viera, hasta que un creador de contenido se dirigió al lugar en el centro de la ciudad, golpeó, pero Lucas no salió, lo que genero alerta e hizo el debido llamado a funcionarios de la Alcaldía de Bogotá, que al levantar la alcantarilla lo pudieron encontrar en grave estado de salud.

“Encontramos a este señor desnutrido, sin poder moverse y muy deshidratado”, contó el creador de contenido, Juan Alexander, conocido en redes sociales como ‘El gran oso’. Para que después llegara el cuerpo de Bomberos de Bogotá junto a una ambulancia para sacarlo, Lucas estaba tan débil que ya no se podía mover su cuerpo ni salir por su cuenta del lugar.

El hombre de la tercera edad fue llevado al Hospital San Blas, pero su estado de salud era tan crítico que para el día sábado, 31 de agosto, se confirmó su fallecimiento en horas de la madrugada. El creador de contenido, contó que dos familiares de Lucas reclamaron su cuerpo y agradecieron por la ayuda.

A la par, Thomas Pérez o “Sin rol en específico” publico en sus historias de Instagram la invitación para la velación del señor Darío González, conocido como ‘Lucas’ que se llevó a cabo el martes 3 de septiembre en la Funeraria Capillas de la Fe, para después ser cremado en una reunión privada.