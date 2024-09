El viacrusis de una banda marcial estudiantil en medio del paro camionero: Lograron pasar a punta de música

En medio de la crisis nacional provocada por el paro de camionero, una historia conmovedora emerge entre las tensiones y dificultades: la de una banda marcial estudiantil que, a pesar de los bloqueos y complicaciones en el transporte de alimentos, logró abrirse camino a través de la música.

PUBLICIDAD

El paro camionero, motivado por el alza en los precios de la gasolina, ha generado graves afectaciones en la movilidad y en el transporte de alimentos a nivel nacional. En muchas regiones, el tráfico está paralizado y las provisiones escasean, afectando a millones de personas, a tal punto que para estas fechas los productos de la cantas familiar ya han empezado a incrementar su precio en plazas de mercado y tiendas populares.

Banda marcial estudiantil se abrió paso en medio de paro de camioneros

El video que se hizo tendencia en redes sociales, mostró a los jóvenes de la banda marcial del Liceo Psicopedagógico Mi Amado Jesus de Restrepo (Meta) en medio del monumental trancón en medio de su regreso del V Concurso Nacional de Bandas de Marcha que se realizó este fin de semana en Santa Marta. Al ver la cantidad de congestión vehicular, en vez de resignarse, cada uno de los integrantes se armó de su instrumento y comenzaron a marchar para poder pasar en medio de los bloqueos sorprendiendo a los camioneros y personas afectadas en el lugar.

El impacto fue inmediato. Los camioneros, al principio reacios, comenzaron a abrir paso al ritmo de la música. Lo que parecía un obstáculo insalvable se convirtió en un desfile improvisado, donde la música de los jóvenes marcaba el camino. Los bloqueos se levantaron por un momento y la banda pudo continuar su travesía.

Aunque el paro camionero sigue generando grandes diferentes dificultades en el país, esta historia llegó al corazón de los internautas, quienes llegaron a comentar “sin victimizarse, estos estudiantes dan muestra de respeto hacia un paro justo”, “Increíble que la gente no comprenda que son niños y que los esperan en casa, me alegro que al final regresaran sanos y salvos”, “Qué mensaje el que nos dejan”, “definitivamente la educación no pelea con la ignorancia por más colegios así voy en la generación de profes donde lo primordial será el respeto y el diálogo”.