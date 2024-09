Darlyn y Luisa arremetieron contra Natalia por el castigo del ‘Desafío XX’ ¿vendrá sanción de Andrea Serna?

Durante el capítulo 101 del ‘Desafío XX’, hubo muchas sorpresas, ya que dejó ver más los intereses de los semifinalistas que siguen en pie en la Ciudad de las Cajas, ante lo que es el ciclo dorado del reality de Caracol.

Y es que en la edición se jugó la prueba de sentencia, premio y castigo, la cual es protagonizada por los desafiantes invitados que definiría dos cosas: un ciclo perfecto del equipo Pibe o la derrota.

El primero en escoger fue el equipo Pibe y se fueron por Jhon ‘El Chiqui’ un comerciante de Bogotá y con Viviana ‘La Crespa’ una administradora de empresas de Cali. Por lo que el equipo Tino se quedó con Alex, un celador de Boyacá y Paola una enfermera de Arauquita que fue firmante del acuerdo de paz.

Los desafiantes invitados le dieron la victoria a la casa roja en el box azul en una pista que conjugó velocidad y precisión. Al llegar al pódium de banderas de la Ciudad de las Cajas se reveló el castigo que le tocaría a la casa Tino.

Al llegar a la casa Tino los participantes encontraron más de 300 bolsas para llenar, por lo que a los pocos minutos sonó la alarma que les indicaría el momento exacto para comenzar. Todo, excepto Natalia quien se quedó con la desafiante de la semana sellando las bolsas, bajaron la caminería a la parte inferior de la Ciudad de las Cajas.

Pero a medida que el castigo transcurría llegaron las molestias, pues Darlyn y Luisa ya estaban más que agotadas y no dudaron en reprochar que Natalia siguiera en la casa Tino y no bajara a ayudar con el peso.

“Ya me la tiene fuera y dice ‘a este paso yo creo que acabamos’ y no está haciendo un c#%&. No es que a mí me molesta que haya que tener que decirle algo a la gente cuando está viendo que todos estanos haciendo lo mismo”

— Luisa