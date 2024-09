Natalia Sanint sacó su versión de ‘Vivo Por Ella’ dedicada a Vicky Dávila y Mafe Cabal

Casi un año ha pasado de la finalización de la quinta temporada de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ luego de apoderarse de la pantalla colombiana dando no solo una demostración de todo lo que cualquiera puede llegar a hacer con ingredientes, sino una invitación a un desfile culinario que desde años atrás acapara las miradas de todos.

PUBLICIDAD

Uno de las 22 celebridades que asumió el reto frente a los fogones de la cocina más famosa del mundo fue la locutora Natalia Sanint, pues con su sentido del humor y en especial de sus imitaciones supo calar en el público que le ha seguido los pasos.

Recientemente ha aprovecho el revuelo que ha causado la nueva versión del clásico ‘Vivo Por Ella’ interpretado por el tenor Andrea Bocelli y la reguetonera Karol G para hacer la suya, solo que, con una letra particular, pues va dedicada a Vicky Dávila y María Fernanda Cabal ante sus aspiraciones a la Presidencia de Colombia.

‘Voto Por Ella’ de Natalia Sanint

“Voto por ella sin saber si se va a quemar o nos quemamos, ya no recuerdo por quién voté solo sé que me han decepcionado, voto por ella que me da pues no creo que vaya a ganar, voto por ella a ver si pega. Voto por ella yo también de pronto me surte el negocio, ella entre todas es la más rica y gomela con dinero, ella peleando siempre está para llevar la contraria, más que por Vicky por ella yo voto más bien. Es la Cabal que te invita, ‘trabajen vagos’ la consigna. Los mamertos que están tristes, mantecos no existen si ella está aquí. Voto por ella si me da tamal y pan y chocolate, a veces se pasa en verdad, pero ni un caldo ya nos sale. Voto por ella y quizá me da el plante pa’ trabajar, para pagar mi arriendito, la Cabal tiene la plata, contra Vicky no le alcanza. Y se gastarán la plata en campañas, que los dejan pelando, voto por ella y nadie más creo que ya la empaté aquí, ella es muy creída, pero ya me confundí, Claudia, Mafe o Vicky, gracias marica ya”, es lo que canta Natalia Sanint.

Adicionalmente Natalia Sanint ha llamado al video “Karol O y Buchely le cantan a las candidatas 🤣🤣🤣🤣” y tras su publicación ya acumula una diversidad de reacciones por parte de la comunidad digital.