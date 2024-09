Maleja Restrepo presentó a sus nuevas “hijas” y generó incomodidad entre sus seguidores

Maleja Restrepo sorprendió a muchos de sus fanáticos al compartir un video en sus redes sociales en donde se puede ver compartiendo con sus “nuevas hijas”, algo que generó cierta incomodidad en algunos de sus seguidores. Y no solo ellos se incomodaron, ya que la presentadora dejó ver que alguien muy cercano a ella le hizo un reclamo.

La colombiana suele estar muy activa a través de sus redes sociales, compartiendo todo tipo de contenido en sus historias de Instagram, bien sea pasando tiempo con su esposo, Tatán Mejía, brindando adelantos de sus proyectos, además de mostrar algunas recetas que prepara para el desayuno.

También le gusta mostrar su faceta de mamá en las redes sociales, dejando ver con frecuencia varios videos en donde pasa tiempo con sus dos hijas, Guadalupe y Macarena, compartiendo sus ocurrencias o involucrándolas en algunos de los videos cómicos que publica junto a su pareja en sus perfiles de Instagram.

Sin embargo, en un giro de eventos, Maleja Restrepo terminó sorprendiendo a muchos de sus fans con un inesperado video en el que dejaría ver que tiene dos hijas de las que muchos no sabían.

Y es que un comercial para una marca de alimentos colombiana se puede ver a la presentadora protagonizando una escena junto a dos niñas, quienes representan a sus hijas. Y de hecho, una de ellas le dice “mami”.

Esto terminó por incomodar a algunos de sus fanáticos, quienes se pronunciaron en la sección de comentarios de la publicación, indicando que les parecía “raro” que una niña que no fuera su hija la llame “mami”.

“Me sentí incómodo con que otra niña la llamara mami jajaja”, “Se ve muy chistoso que otras niñas te digan mami”, “Muy lindas las niñas y todo, pero y Maca y Guada?” y “Te hubieran contratado para ese comercial con tus niñas” son algunos de los mensajes que se pueden leer en el post.

Maleja Restrepo recibió reclamos de una de sus hijas

A través de sus historias de Instagram, la actriz mostró el comercial, escribiendo sobre él que una persona lo vio “y me dijo: ‘esa no es tu hija’”, haciendo referencia a que no aparecía con sus verdaderas hijas.

Seguidamente, Maleja Restrepo aclaró en otra historia que la persona en cuestión fue su hija menor, Macarena, jugando con la idea de que la niña la quería echar de la casa por protagonizar esta publicidad.