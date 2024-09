La serie de Netflix que supera a la mítica Juego de Tronos según sus fanáticos

Mientras algunos fanáticos de la televisión aún sienten el vacío dejado por el fin de Juego de Tronos, otros han encontrado una nueva obsesión que aseguran que es aún mejor que la entrega de HBO, según detalla el diario inglés Daily Star.

PUBLICIDAD

Se trata de The Last Kingdom, una serie histórica de Netflix que ha capturado la atención y el corazón de muchos en la plataforma.

The Last Kingdom/Instagram The Last Kingdom/Instagram

Combinación perfecta: narrativa, personajes y realización

Basada en la saga de novelas The Saxon Stories de Bernard Cornwell, esta producción británica ha sido aclamada por su rica narrativa, sus impresionantes escenas de batalla y la profundidad de sus personajes.

Desde su estreno en 2015, The Last Kingdom ha sido elogiada por su fiel representación de la Inglaterra anglosajona del siglo IX, un período turbulento marcado por las invasiones vikingas. La serie sigue la historia de Uhtred de Bebbanburg, un guerrero sajón criado por vikingos que se debate entre dos mundos y lucha por reclamar su derecho de nacimiento.

Comparaciones con Juego de Tronos

La influencia de Juego de Tronos en la televisión moderna es innegable, pero según los fanáticos de The Last Kingdom, la serie de Netflix ofrece una experiencia incluso más gratificante.

The Last Kingdom/Instagram The Last Kingdom/Instagram

Muchos han tomado las redes sociales para expresar su admiración por esta serie, destacando su consistencia en la escritura y su capacidad para mantener una narrativa envolvente a lo largo de sus cinco temporadas.

Un fanático comentó en la plataforma X (ex Twitter): “El final de The Last Kingdom superó con creces al de Game of Thrones. Es una obra maestra de principio a fin”.

PUBLICIDAD

Otro añadió: “Recientemente terminé de ver The Last Kingdom. Esta serie no recibe la atención que merece. Es una de las series mejor escritas que he visto, incluso con el bajo presupuesto de la primera temporada. Altamente recomendada”, citó el Star.

The Last Kingdom/Instagram The Last Kingdom/Instagram

Estas comparaciones no son infundadas. Mientras que Juego de Tronos fue criticada por su controvertido final, The Last Kingdom ha sido elogiada por su coherencia y su capacidad para cerrar su historia de manera satisfactoria. Incluso después de la conclusión de la serie en 2022, Netflix lanzó una secuela titulada Seven Kings Must Die, que concluyó la épica saga de Uhtred.

Un producto de alto nivel

Además de su sólida narrativa, The Last Kingdom ha sido elogiada por su representación histórica, su diseño de producción y la calidad de sus actuaciones.

Alexander Dreymon, quien interpreta a Uhtred, ha sido particularmente destacado por su papel protagónico, mientras que otros actores como Ewan Mitchell y Phia Saban han logrado brillar tanto en esta serie como en otros éxitos como House of the Dragon.