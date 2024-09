Perrito se vuelve tendencia por vender bolsas de basura en locales comerciales de Fusagasugá

las redes sociales han servido para hacer diversisdad de contenidos, pero uno de los que ha sido tendencia en redes sociales en las últiams horas, ha sido el de un perrito ha capturado los corazones de muchos al ser visto vendiendo bolsas de basura en locales comerciales. Este adorable canino, que se ha convertido en una figura conocida en su comunidad, no solo acompaña a su dueño en su rutina diaria, sino que también participa activamente en la venta de los productos, lo que ha generado una ola de simpatía y admiración entre quienes lo conocen.

El perrito, que lleva consigo un paquete de bolsas de basura stradores para ofrecer los productos a los clientes. Su comportamiento educado y su entusiasmo en esta tarea no han pasado desapercibidos, y muchos han compartido videos y fotos de él en acción con gorra y chaleco incluidos.

Perrito se vuelve tendencia por vender bolsas de basura en locales comerciales

Aunque se desconoce quién es el dueño del can, las empleadas de un local comercial decidieron grabar el momento exacto en el que el perrito llamado Nico, decidió entrar en su negocio yvender las bolsas de basura que distribuye. Lejos de ser solo una mascota, el perrito ha demostrado ser un asistente eficiente y ha atraído a una gran cantidad de clientes, quienes no pueden resistirse a comprarle una bolsa a tan encantador vendedor.

El éxito de este perrito vendedor no solo ha beneficiado a su dueño en términos de ventas, sino que también ha traído un toque de alegría y humanidad al entorno comercial. Los clientes, emocionados por la inusual pero adorable situación, han expresado su aprecio por la dedicación y el esfuerzo que ambos ponen en su trabajo diario. Muchos aseguran que la presencia del perrito hace que la experiencia de compra sea mucho más agradable y memorable.

Por su aprte, los internautas llegaron a hacer comentarios como “el perrito se ve bien cuidado, si yo lo veo le compro”, “Esas croquetas están caras, a vender”, “que lindo ayuda a trabajar para sus croquetas”. Aunque el acto genera ternura, algunas personas llegaron a mencionar que el mismo dueño no ha tenido algunas buenas actitudes, ya que recalcan que “Nico es de fusagasuga,camina todo el día si no le hace caso al dueño de irse rápido, lo jala horrible,muchas veces le doy comida y espera por más. Ya muchas veces lo he visto, le digo que no lo jale así y se pone bravo y grosero”.