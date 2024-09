‘MasterChef Celebrity’ se llena de críticas por lo que hicieron, los televidentes no aguantan más

El capítulo 66 de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ inició con gran parte de lo que debió salir en el capitulo 65 en el que el plato de Dominica Duque junto a Ilenia Antonini ganaron el pin de inmunidad del reto en parejas.

Y la periodista al tener el delantal negro pudo quitárselo siguiendo la nueva regla y es ponérselo a otro participante, por lo que escogió a Cony Camelo generando tensión, tal como ocurrió cuando escogió a Paola Rey por un motivo similar.

“¿A quién le pones el delantal negro?” — Claudia Bahamón

“Está bien. Entonces, Cony” — Dominica Duque

Al momento de pasar al atril a buscar su delantal negro la actitud de molestia de Cony Camelo era más que evidente, pues no sabe cómo disimular cuando una decisión la perjudica y tras ser el segundo delantal que gana consecutivamente pese a haber cocinado bien.

“Me quiero morir” — Cony Camelo

Un reto de equipos en ‘MasterChef Colombia’

Seguidamente inició el siguiente capítulo en el que tuvieron un reto de equipos que quedaron liderados por los pines de inmunidad y al que se unieron los chefs Nicolás de Zubiría, Adria Marina y Jorge Rausch, así como la presentadora Claudia Bahamón.

Por lo que Nina Caicedo escogió a Carolina Cuervo, Jacques Toukhmanian y Jorge Rausch, por su parte Ilenia Antonini a Vicky Berrío, Martina ‘La Peligrosa’ y Nicolás de Zubiría, mientras que Dominica Duque a Paola Rey, Caterine Ibargüen y Adria Marina.

Los portadores de delantal negro Franko Bonilla, Juan Pablo Llano y Cony Camelo fueron liderados por la actriz y se acompañaron de Claudia Bahamón y les tocó el temido delantal rojo que no ha ganado un reto en la actual temporada.

Otro capítulo incompleto que generó molestia

El capítulo finalizó sin veredicto, de la misma manera que los recientes, y por medio de las redes sociales de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ se publicaron varias imágenes de los grupos con una pregunta sobre cuál sería el ganador del reto en equipos, y los televidentes aprovecharon de descargarse con la nueva modalidad de los capítulos.

“Ojalá que vuelva el formato ORIGINAL!! Es muy aburridor que NO termine el capítulo el mismo día. Lamentable que nos hayan quitado los sábados y domingos. ¡Estoy perdiendo interés en este programa! NO hay respeto por el televidente”, “Queremos volver a ver los capítulos completos y que vuelva el finde semana”, “No hubo MasterChef el fin de semana. Y cortan los capítulos ay no así no”, “Ese formato esta raro, deberían poner el programa completo de inicio a fin”, “Los capítulos sin terminar me parece aburrido” y “Lo que se quiere son capítulos completos y que los sábados, domingos y festivo, sigan en sintonía 😂”, son algunas de las reacciones que destacan.