Manuela Gómez reveló que comenzará un nuevo emprendimiento ¿A qué se dedicará?

La influencer Manuela Gómez, conocida por su participación en el reality show ‘Protagonistas de Nuestra Tele’ y por sus negocios en el mundo de la belleza capilar, sorprendió a sus seguidores con un nuevo anuncio: un emprendimiento en el mundo de la repostería. La creadora de contenido compartió su entusiasmo por diversificar sus ingresos y explorar su talento culinario, especialmente en la preparación de postres.

PUBLICIDAD

En un video publicado en sus redes sociales, Manuela habló sobre sus habilidades para la cocina, destacando su pasión por la elaboración de postres. “No me lo van a creer, pero me estoy haciendo unos postres súper, súper deliciosos, o sea, ustedes no se imaginan”, comentó Gómez mientras mostraba sus creaciones en la pantalla. La influencer, con una mezcla de emoción y curiosidad, lanzó una pregunta a su audiencia: “¿Ustedes me comprarían postres? Obviamente mi emprendimiento sería inicialmente en Medellín, tendría que mirar cómo hacer la logística”.

Manuela explicó que ha estado experimentando con diferentes recetas, creando dos postres únicos que han mejorado con el tiempo. “Me inventé dos postres y he venido haciendo postres y postres, y cada vez me quedan mejor. Y yo dije, pues no importa, saco un mini emprendimiento de postres, no hacer mucho, sino que hago, no sé, producción los miércoles y los sábados”, detalló en el video. Con su estilo característico, añadió con humor que sus postres son tan deliciosos que “están hechos con las lágrimas de la Virgen María”.

El nuevo negocio de Manuela ya tiene nombre: ‘Postres El Paraíso’. Durante su anuncio, la influencer también compartió detalles sobre cómo planea manejar los pedidos y la logística del emprendimiento.

“Les voy a dar un número donde ustedes se van a comunicar y van a decir qué postre quieren. Si melocotón o brevas con arequipe, voy a vender una porción grande, o sea, en una refractaria grande y porciones personales. Ambas presentaciones, dos sabores, y sobre pedido, yo se lo hago y se lo mando obviamente aquí en la ciudad de Medellín”, explicó Gómez.