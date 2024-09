Maryan del ‘Desafío The Box’, la historia que la acompañó desde niña y su paso por la competencia

Su nombre era Maryan Gómez, y llegó al ‘Desafío The Box’ con 27 años, su presencia y contextura llamaron la atención al ser una atleta crossfit y entrenadora personal que estuvo dispuesta a darlo todo en cada una de las cajas de la competencia.

Luego que Andrea Serna les dio la bienvenida a Tobia en el primer capítulo de esa edición fue la cuarta mujer en llegar a la respetada casa Alpha, junto a Cifuentes, Juli y Daniela, además de Sensei, Rapelo y Byron quienes ya estaban en la casa morada.

A los pocos días Maryan empezó a demostrar su poderío en competencia destacando y a medida que transcurrieron los capítulos, específicamente en el 15, le hizo una revelación sobre su familia a Sensei.

Y es que la historia de Maryam parecía de telenovela, pues contó en ese entonces que su madre la dio a luz muy joven, y ante esto lo que decidió fue dejarla al cuidado de una pareja mayor que no podía tener hijos.

Maryan del 'Desafío The Box 2023'

Sin embargo, con el paso de los años pasaron no llegaba ninguna notica de la mujer, por lo que la pareja decidió registrarla y criarla con todo el amor como su verdadera hija y sin decirle su verdadero origen.

“Yo cumplí 9 años, en ese entonces yo estaba entrenando taekwondo y al salir me presentaron a una señora muy joven, cual al otro día me viene la noticia, que la señora que yo había visto el día anterior era mi mamá bilógica”

Precisó en medio de disputas legales transcurrió el tiempo, pero luego de eso ella vio la oportunidad que la vida le había dado y no era otra cosa que una doble familia y que el respecto, así como el cariño permaneció más que intactos por ambas parejas de padres.

Tras la prueba de capitanes en la que Sensei por Alpha; Ricky por Beta; Black por Gamma y Escudero por Omega se enfrentaron en el box amarillo llegó una nueva distribución de equipos.

Maryan salió de la casa Alpha y llegó a la casa Beta al ser escogida por Ricky y en la casa azul llegó a aportar todo su poderío hasta el capítulo 29 en la que salió eliminada en el ‘Desafío a muerte’ en el box negro.

Para esa contienda Maryan llegó lesionada y se enfrentó a Guajira de Gamma; Aleja de Alpha y Juli de su equipo Beta. A su salida la participante se desahogó con respecto a lo que fue su eliminación reiterando la lesión que tenía luego de una estrepitosa caída días atrás en una prueba grupal.

“El desempeño en la pista pienso que lo hice pues de la mejor forma, demostré de qué estoy hecha, a pesar de mis condiciones, de mis limitaciones, pero pues la final no solo es la prueba en general, sino la parte de la definición, y a pesar de que todas llegamos muy juntas, pues no se me dieron las cosas en ese momento”

— Maryan