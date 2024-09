‘Epa Colombia’ volvió a someterse a nuevas cirugías estéticas en su rostro “A este paso se va a desfigurar”

‘Epa Colombia’ ha sido una de las figuras públicas más polémicas de la farándula colombiana desde que se hizo tendencia en redes sociales por su famoso “Eh eh Epa Colombia”, apodo que hasta el día de hoy utiliza en sus redes sociales.

Pero desde que emprendió con su negocio de keratinas, se le ha visto un gran progreso económico bastante grande, a tal punto, que muchos llegaron a cuestionar su gran progreso, a lo que ella en diferentes momentos salió a denfenderse destacando que las autoridades no encontraron ningún tipo de irregularidad en su empresa.

¿Por qué ‘Epa Colombia’ volvió a someterse a nuevas cirugías estéticas?

Como persona vanidosa que se ha destacado, ‘Epa Colombia’ se ha realizado diferentes cirugías estéticas, pero hace un tiempo llegó a mencionar “Te quiero confesar algo. Hace siete años me operaron por publicidad y recuerdo que el cirujano que me operó estaba borracho y me hicieron muchas maldades, pero yo los perdono porque eso al fin y al cabo fue por publicidad”.

Lo que en las últimas horas la llevaron a entrar nuevamente al quirófano para corregir lo que le habían practicado anteriormente, “Esta nueva cirugía sí la pagué yo, y eso que ustedes veían como si fuera un moco dentro de la nariz no lo era. Lo que pasó es que por dentro la piel se hundió y quedó así, eso fue terrible”. Así que esta nueva intervención no es a causa de nuevas cirugías, sino son como un proceso de correción de las ya realizadas en el pasado.

En la sección de comentarios, muchos le desearon una buena recuepración del post operatorio, pero hubo quienes cuestionaron que nuevamente se esté operando a tan solo meses de haber dado a luz a su hija Daphne Samara. Así que solo queda esperar los resultados de dichas correciones.