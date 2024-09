Carballo reveló las última conversación que tuvo con Maryan Gómez del ‘Desafío’ antes de morir

Por el ‘Desafío’ han pasado bastantes participantes durante más de veinte años en el que el reality de exigencia física ha estado al aire en las pantallas del Canal Caracol. Lastimosamente, en las últimas horas, una de las competidoras del año 2023 Maryan Gómez falleció a sus 29 años de edad el pasado 31 de agosto mientras se encontraba en una clínica de Bogotá.

Aunque no se sabe con veracidad los motivos médicos que la llevaron a su deceso, sus familiares y amigos se han tomado las redes sociales para expresar su sorpresa y difícil partida de Maryan.

Carballo reveló la última conversación que tuvo con Maryan antes de morir

Carballo, quien fue uno de los participantes y cercanos a Maryan se pronunció en sus redes sociales un sentido y doloroso mensaje sobre la última conversación que tuvo con Maryan, donde además de eso, le habría mencionado que se encontraba enferma.

“Tan solo hace unas horas algo me decía que no estabas bien y pregunté por ti... Horas después te me vas así. Prometí que te iría a ver hoy, pero no pensé que sería de esta manera. Se me parte el alma al pensar que te fuiste creyendo que no importabas para nadie, pero sabes que siempre solo yo te escuché y estuve ahí. Te voy a extrañar tanto. La gente nunca mereció tu corazón tan grande”, fue parte del mensaje que publicó.

Del mismo modo, añadió una segunda historia comentando “Las flores y el amor que pude, te los di en vida. siento mucho no alcanzar a llegar para decirte, como siempre, que todo estaría bien”, recordando los momentos de alegría y felicidad que vivieron mientras Maryan estaba en vida.

