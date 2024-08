Yan del ‘Desafío The Box’ le respondió a Guajira y le dio con todo

Guajira y Yan en 'Desafío The Box 2023'

Durante el capítulo 99 del ‘Desafío XX’, las revelaciones se hicieron presentes, y es que se acerca uno de los momentos más incómodos para los equipos y es ponerse el chaleco entre ellos mismos.

Para Guajira el tema no es nuevo, y tras mencionarlo en varias oportunidades finalmente hablaron de la posibilidad, por lo que la subcampeona del ‘Desafío The Box 2023′ y refuerzo de Kevyn en ‘Desafío XX’ contó lo que vivió en esa oportunidad en su edición.

Lo que dijo Guajira de Yan en ‘Desafío XX’

Y es que recordó como luego de bajar la bandera de Gamma y pasar al equipo Beta llegó el momento de decidir entre ellos mismos y todo apuntaba a que iría para la recordada Sara, pero no fue así, cuando el subcampeón Yan dio su voto para desempatar la decisión del equipo.

“Yo voto por Sara, la balanza iba 3-3 cuando dice un excompañero de Mai, empezó con ella en el equipo, y prefirió a su amiga con la que compartió los últimos días, que él sabía que era mala, pero la prefirió a ella y dijo voy por Mai” — Guajira

Seguidamente contó que estando en Beta hablaron sobre lo que sería tatuarse el escudo de las casas y cuál escogería. A lo que le reprochó que escogió a Beta y no a su Gamma original.

“Ella y yo elegimos Gamma. Y yo le dije él no es amigo tuyo. Porque si él fuera firme contigo se tatuaría Gamma, porque empezó contigo en Gamma. Ojo por él. Al final votó por ella. Y la mandó a muerte, y en esa muerte salió” — Guajira

Las contradicciones de Guajira

Las declaraciones de Guajira no pasaron por alto, pues ahora Yan ha usado sus redes sociales para responderle a su excompañera del ‘Desafío The Box’ con cada uno de sus argumentos. Basándose en su lógica Yan le cuestionó a Guajira la contradicción de que, si él tenía que votar en contra de Sara porque empezó en Gamma, entonces ella, quien llegó al ‘Desafío The Box 2023′ en Beta, tenía que votar contra Mai.

Yan reiteró que cuando ingresó a la Ciudad de las Cajas pasó solo dos ciclos en Gamma y tras la prueba de capitanes Black no lo escogió y le tocó pasar al equipo Beta, por lo que de ahí en adelante hizo parte del equipo azul. Además, señaló la forma en la que Guajira llama mala competidora a Sara, cuando precisamente Sara la sacó en un box negro.

“Pasé muchos más ciclos en el equipo Beta, lloré en el equipo Beta, reí, y fueron muchos castigos, triunfos, victorias, derrotas y fue en el equipo en el que me di a conocer mucho más. Aquí ella dice que elegí a Sara, sabiendo que Sara era mala. También hay que tomar en cuenta que si Sara era mala porqué la sacó a ella en una muerte. ¿Por qué si aleja era mala porqué sacó a muchas en muerte?” — Yan

Yan y la estocada final a Guajira por perder el ‘Desafío The Box 2023′

Luego tocó el tema del tatuaje y aseguró que le pasó lo mismo que a ella, empezó en Beta y se dio a conocer en Gamma, por lo que resaltó la contradicción de la costeña. Indicó que Guajira no aprendió en su paso por el ‘Desafío’, así como su insistencia en no subestimar a las personas como lo fue el caso de Aleja quien terminó ganando la edición 2023.

“Yo no me di golpes de pecho cuando perdí la final, ¡¿Saben por qué?! Porque me sentía tan contento y agradecido con Dios de haber llegado tan lejos” — Yan

Subrayó no es conformista, pero si agradecido con la vida, por lo que no hay que subestimar a las personas. Finalmente, precisó que sabe identificar bien cuando una persona es leal y reiteró que tanto Guajira como Mai eran quienes le insistían para que votara en contra de Sara en ese momento.