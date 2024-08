¿Ya tiene pareja? Nataly Umaña compartió detalles de cómo va su vida íntima tras su divorcio de Alejandro Estrada

Nataly Umaña, actriz nacida en Ibagué, es muy recordada por su participación en producciones como ‘El Cartel de los Sapos’, ‘Los Reyes’, y ‘Los Canarios’. Además, fue una de las participantes de la primera temporada de ‘La Casa de los Famosos’, donde se vio envuelta en una polémica por un amorío con Miguel Melfi mientras aún estaba casada con el actor Alejandro Estrada. Este último ingresó al reality para finalizar su matrimonio. Actualmente, se rumorea que Alejandro podría tener una nueva relación en ‘MasterChef’, lo que ha generado nuevamente interés y especulaciones en torno a su vida personal.

Después de salir de este reality, Nataly terminó ambas relaciones y ha mostrado que por el momento no está interesada en el amor, sin embargo, compartió con sus seguidores de Instagram un meme que da indicios de como está su vida sexual en el momento y dio a entender que lleva en celibato varios meses tras su divorcio y terminar su relación con Melfi.

En varias entrevistas, Nataly ha afirmado que aunque no se está cerrando a las relaciones, en el momento está trabajando en sí misma y que, además, tiene varios proyectos en el tintero con su trabajo. Nataly también terminó de forma cordial su relación con Melfi, quien al parecer tiene un nuevo amor en su país natal, Panamá.

Nataly Umaña reveló la razón por la que le fue infiel a Alejandro Estrada

Nataly Umaña ha evitado hablar en detalle sobre su relación con Miguel Melfi y el polémico final de su matrimonio con Alejandro Estrada. Sin embargo, en un pódcast reciente, abordó el tema de las relaciones y compartió las razones que la llevaron a poner fin a su vínculo con Alejandro. Nataly, quien ha mostrado un notable crecimiento personal desde su participación en La Casa de los Famosos, habló abiertamente sobre su experiencia.

Nataly expresó: “Fue como caer en un vacío muy grande en el sentido social, pero en el reality me di cuenta de que nuestra relación (con Alejandro) estaba muy mal y ninguno de los dos tenía el coraje de terminarla. Nuestro código era nunca una infidelidad. Yo traté de luchar, pero finalmente tomé la decisión de hacer lo que hice porque era la única manera de asegurarme de que no hubiera un punto de regreso. No tuve en cuenta los sentimientos de Alejandro, no lo dimensioné en ese momento”. Estas declaraciones reflejan su proceso de introspección y el aprendizaje que ha obtenido a lo largo de su experiencia.