Pepe Aguilar le hizo emotiva promesa a Javier Acosta, hincha de Millonarios que se sometió a la eutanasia

Previo a que fuera sometido a la eutanasia, Javier Acosta, hincha de Millonarios cuya historia de vida conmovió a millones de personas en el mundo concedió una emotiva entrevista al programa ‘Impresentables’ de la emisora Los 40 Principales, mismo medio en el que el cantante mexicano, Pepe Aguilar, decidió regalarle unas palabras de aliento a sus familiares y amigos, además de hacerle una promesa a este hombre que combatió con todas sus fuerzas un cáncer originado en principio por una bacteria que adquirió en un viaje a piscina.

Valentina Taguado, Roberto Cardona y ‘Pipe’ Flórez, fueron los encargados de llevarle a Colombia unas de las últimas palabras de este hincha ‘embajador’, quien le dejó este mensaje a los amantes del balompié como él: “Ustedes que pueden y que se pueden quedar, disfruten cada minuto con su familia, disfruten cada instante con sus amigos, con sus ‘parceros’; no esperen a que maten a un amigo para decirle “loco, lo quiero”. Llévele un detalle siempre, un dulce, una palabra, una atención. A todos los hinchas del fútbol, por favor, amémonos y aprendamos a perdonar”.

Precisamente este formato también fue testigo de la manera en la que Aguilar, quedó totalmente acongojado con la situación de Acosta, hasta el punto que le prometió dedicarle una canción en la presentación que tendrá en el mes de octubre en el Movistar Arena de Bogotá, sitio en el que estará con sus hijos, Ángela y Leonardo.

“Javier, buen viaje hermano. La vida no nació contigo ni se morirá contigo, somos eternos nos veremos en otro plano; y que bendición poder decidir tu propio futuro, feliz viaje, Dios te bendiga (...) Le vamos a dedicar una canción a Javier el próximo 25 (octubre) y estoy seguro de que la va a escuchar desde donde quiera que este. Con todo cariño. (...) Que bueno que los jóvenes lo hayan escuchado, que se den cuenta de que la vida es real y que es solo un segundo, y que no todo el mundo tiene el privilegio de levantarse y decir: “hay que aburrir, estoy”. Por favor, jóvenes y no jóvenes, disfruten de cada segundo de su vida; a sus padres, a sus amigos, a su propio cuerpo. Sinceramente, es un privilegio y una bendición, aunque no lo veamos así; y también las cosas malas que te pasan son una bendición, porque son un aprendizaje”, expresó el intérprete de ‘Tu sangre en mi cuerpo’.