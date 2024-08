Vidente de TikTok dio el nombre del presunto asesino de la mamá de ‘Los Patojos”

El pasado lunes 26 de agosto la muerte de Yenny Judith Ariza Quiroga estremeció al departamento de Santander, territorio en el que era muy querida debido a sus apariciones en el canal de YouTube y redes de “Los Patojos Humor” . El cuerpo de Ariza, de 45 años, fue encontrado sin vida en la finca La Palma, de la vereda Arciniegas en el municipio de Jesús María; y su deceso ha abierto varios interrogantes, de los que recientemente habló una reconocida vidente de TikTok.

PUBLICIDAD

Como Alexandra Vidente Mundial, es conocida esta especialista que asegura tener más de 41 años ejerciendo este oficio, algo que le ha dado un masivo reconocimiento que la ha llevado a acumular más de 540.000 seguidores en la plataforma china. En uno de sus recientes clips, Alexandra habló del caso de Yenny Judith y dio el nombre del que para ella y sus visiones es el culpable de la muerte de la creadora de contenido.

“Estuve investigando porque me han escrito mucho al interno. (...) ¿Lo hizo realmente ella o lo hicieron? ¿Qué pasó allí? (...) No lo hizo ella, le quitaron la vida y el culpable es un hombre, un hombre allegado a ella y les va a sorprender. (...) Yo veo culpable al esposo, al hombre que compartía con ella el amor, con el que compartía esa fama de influencer, porque ella hablaba con otra persona en lo oculto, había celos de por medio. (...) Aquí paso algo y no nos están diciendo la verdad, quizás sus hijos lo van a descubrir, después, las lágrimas de sus hijos son sinceras, la expresión de esa persona no era sincera”, expreso esta clarividente.

“Yo sentí lo mismo desde que vi la noticia”, “Yo no soy vidente pero también siento lo mismo”, “Yo solo pido justicia por ella”, “Yo solo espero que se aclare todo lo antes posible”, “Con razón tan tranquilos” y “Definitivamente uno no puede confiar en nadie”, fueron algunas de las reacciones.